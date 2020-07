5 Stabmixer und 7 Stabmixer-Sets im Vergleichstest

Stabmixer stellen vermutlich die praktischsten Geräte in der Küche dar, sind sie doch wahre Alleskönner: Mit ihnen lässt sich nämlich eine Vielzahl verschiedener Speisen zubereiten, von der wundervoll-lieblichen Smoothie Bowl bis hin zur Aroma-reichen Gazpacho – und noch allerlei mehr. Das wirklich Wunderbare eines Stabmixers ist aber seine Mobilität: Sie sind sehr viel handlicher und daher schneller zur Hand und wieder verstaut als normale Standmixer – ideal also, um zwischendurch ein paar Zubereiten vorzubereiten. Außerordentlich praktisch sind hier Stabmixer-Sets, bei denen nicht nur der Mixer, sondern auch ein opulentes Zubehörpaket gegeben ist. Dadurch verwandelt sich der Mixer im Handumdrehen in einen elektrischen Schneebesen, einen Multi-Zerkleinerer oder einen Kartoffelstampfer, wodurch sich das Funktionsspektrum noch einmal erweitern lässt. Wir haben dieses Mal 7 Stabmixer-Sets (S. 9 bis 29) und 5 Stabmixer (S. 30 bis 40) geprüft.

Mit einem Stabmixer kann man beinahe alles zerkleinern, was als Zutat in der Küche verwendet wird. Wesentlich ist hierbei nur eines: Dass die zu verarbeitenden Lebensmittel immerhin ein Mindestmaß an Wasser enthalten. Fehlt es aber am Wasser, kann man natürlich auch ein paar Milliliter hinzu mischen. Anschließend muss man das Mixelement, also denjenigen Teil des Mixers, der mit den Messern versehen ist, in den Zutaten versenken, ehe man den Mixer anschaltet – ansonsten nämlich kann’s, abhängig von der Motorleistung, schnell passieren, dass die Zutaten hinaus spritzen. Lässt man dies aber einmal außen vor, ist nichts weiter zu beachten: Ein Stabmixer ist vielmehr sehr bequem zu handhaben. Wenn das Außenmaterial stimmt, hat man während des Mixens auch einen vollkommen sicheren Grip. Für Personen, deren Kochkenntnisse eher durchwachsen sind, ist ein Stabmixer daher ein immenser Gewinn: Mit einem solchen Utensil kann man schließlich nicht nur in erheblichem Maße Arbeit, sondern eben auch Zeit sparen.

Technik im Detail

Der obere Teil des Stabmixerkörpers A ist das „Herz“ eines jeden Modells, denn: Hier ist der Motor verbaut, der über ein Stromkabel B mit dem Stromnetzwerk verbunden und so mit Strom gespeist wird. Wie schwach oder stark der Motor jeweils arbeiten soll, lässt sich bei allen Modellen per Tastendruck einstellen – mal mit einer, mal mit mehreren Tasten C. So haben die meisten Modelle aber auch noch eine Turbo-Taste in petto: Mit nur einem Druck stößt man den Turbomodus an, in dem der Motor die Messer des Mixers mit maximaler Drehzahl rotieren lässt. Das Pürierelement D lässt sich mit einem Mindestmaß an Druck mit dem Stabmixerkörper verbinden: Durch anschließendes Drehen muss man ihn ggf. noch an Ort und Stelle sichern. Am Fuß des Pürierelements ist schließlich das Messerpaar E installiert, das über eine Achse mit dem Motor verbunden ist und dadurch von ihm in Rotation versetzt wird. Eine aus massivem Metall bestehende Glocke F schirmt die Messer nach außen hin ab: Sie soll vor allem sicherstellen, dass es während des Mixens nicht zu sonderlich vielen Spritzern kommt. Stabmixer-Sets wissen sich durch ihr erkleckliches Zubehörbündel auszuzeichnen: All diese Zubehörelemente können anstelle des Pürierelements mit dem Stab verbunden werden. Viele Modelle erlauben es den Verbraucher/-innen dadurch, Eiweiß, Sahne und Co. mit einem Schneebesen G weiterzuverarbeiten. Obendrein ist auch noch ein Zerkleinerer H hier und da vorhanden.