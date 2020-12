5 Heizdecken und 5 Heizkissen im Vergleichstest

Die einen bestehen aus viel Wärme speichernder Wolle, die anderen aus nur maßvoll wärmenden Materialien, wie bspw. Polyacryl, Polyester und Co.: Kissen und Decken sind, wenn auch in allen nur vorstellbaren Formen und Farben, in wirklich allen Haushalten der Bundesrepublik vertreten. Sie laden schon durch ihr wundervoll-weiches Material dazu ein, sich eine Minute ins Polstermöbelstück zu schmeißen und, die Gemütlichkeit des Moments noch mit einem bisschen Literatur, Musik oder anderen medialen Schmankerln anreichernd, ebenda zu verweilen. Wenn die draußen herrschenden Temperaturen aber rauer werden und man dem Treiben in der Welt am liebsten nur noch aus der Warte seines immer warmen Wohnraums zusehen will, sind elektrische Heizdecken und -kissen von immensem Wert: Sie strahlen innerhalb von nur ein paar Minuten eine immer ausnehmender werdende Wärme aus und vermitteln allein dadurch schon eine rundum-schöne Atmosphäre, einerlei ob man sich mit ihnen nun in einer Couch- oder Sesselnische oder doch anderswo einmummelt. Während bei Heizdecken das Wohlsein voll im Fokus steht, können Heizkissen auch noch einem anderen Zweck dienen: Durch die von ihnen eher punktuell ausstrahlende Wärme lassen sich schließlich auch Muskelschmerzen lindern, bspw. in den Muskelarealen rund um die Hals- und Lendenwirbelsäule. Diese Muskeln verspannen sich vor allem bei Menschen, die viele Stunden pro Tag zu sitzen pflegen, regelmäßig. Wir hatten nun 5 Heizdecken und 5 Heizkissen im Test.

So wundervoll diese handlichen Wärmequellen in der Winterzeit aber auch sind: Manch einer nimmt noch immer an, dass sie ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellten, könne die ursprünglich noch maßvolle Wärme doch immer weiter empor springen, bis es schließlich zu einem Feuer komme. Darüber aber muss man sich bei aktuellen Heizdecken und -kissen renommierter Hersteller wirklich keine Gedanken machen: Alle hier im Test vertretenen Modelle sind von Werk aus nicht nur mit einer Abschaltautomatik versehen, die das Wärmesystem nach einer bestimmten Zeitspanne von allein ausschaltet, sondern auch mit einem weiteren Schutzmechanismus, der dasselbe ab einer bestimmten Temperaturschwelle veranlasst. Gewahr werden sollte man sich da doch lieber all der vielen Annehmlichkeiten, die mit einem solchen Textil verbunden sind: Heizdecken und -kissen können nämlich außerordentlich schnell Wärme ausstrahlen und damit all diejenigen Situationen, in denen man nur still an ein und derselben Stelle der Couch o. ä. verweilt und daher immer weiter auskühlt, sehr viel schöner machen, bspw. bei einer Film- und Serienschau. Darüber hinaus sind sie herrlich-weich und daher ideal, um sie an den auch in puncto Temperaturen schon vollwinterlichen Abenden nah an den Körper zu pressen. Aber mit welchem der Modelle im Test klappt dies am besten? Während der letzten Wochen haben wir ermittelt, wie viel Zeit die Heizdecken und -kissen brauchen, um eine vorbestimmte Temperatur zu erreichen, wie es sich mit der von ihnen maximal zu verwirklichenden Temperatur verhält und wie stabil einmal erreichte Temperaturen wirklich sind, ob es also zu Temperatursprüngen während des Wärmens kommt: Alles Wesentliche lesen Sie hier.

Heizdecken und Heizkissen – Technik im Detail