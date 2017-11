Waschmaschinen bis 9 kg im Vergleichstest

In längst vergangenen Zeiten bedeutete das Waschen von Wäsche einen enormen Aufwand für die ganze Familie. Trotz der Entwicklung von ersten mechanischen Waschhilfen ab dem 17. Jahrhundert zog sich ein Waschvorgang über mehrere Tage. Es musste aufwändig von Hand gekocht, geschrubbt und geschleudert werden. Seit der Entwicklung der ersten vollautomatischen Waschmaschine im Jahre 1946 haben diese wichtigen Haushaltshilfen eine enorme Entwicklung durchlaufen und können heute viel mehr als nur die Wäsche reinigen. Das ETM TESTMAGAZIN hat 11 Waschmaschinen für Sie getestet und bewertet.

Während es sich bei den ersten Vollwaschautomaten noch um Luxusgüter handelte, die sich nur die besser betuchten Haushalte im Nachkriegsdeutschland erlauben konnten, ist das Haushaltsgerät Alltag geworden. In Deutschland waren im vergangenen Jahr nur mehr Haushalte mit Kühlschränken ausgestattet (ganze 100 %), in 96,2 % der Haushalte findet sich mittlerweile eine Waschmaschine (Quelle: Statistisches Bundesamt, Laufende Wirtschaftsrechnungen, 2016).

Passend zu den ganz unterschiedlichen Bedürfnissen von Familien, Singles und Paaren finden sich auf dem deutschen Markt Waschmaschinen mit ganz verschiedenen Ausstattungen, Waschprogrammen und Extras. Die Produktpalette reicht von Maschinen mit einer Grundausstattung zu solchen, die vom Smartphone aus per App gesteuert werden können und die Waschprogramme automatisch der eingelegten Wäsche anpassen. Entsprechend finden sich in unserem Test Waschmaschinen mit unterschiedlichen Ausstattungsgraden. Alle gehören der Energieeffizienzklasse A+++ an und haben ein Fassungsvermögen von 8,0, bzw. in zwei Fällen von 9,0 kg Wäsche. Wir testeten die 11 Waschmaschinen in erster Linie hinsichtlich ihrer Reinigungsleistung, ihrer Schleuderleistung und ihrer Waschdauer. Zudem floss die Handhabung der Geräte, ihre Ausstattung und ihr Wasser-, Energieverbrauch und ihre Lautstärke im Betrieb in unsere Bewertung ein.