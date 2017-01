Kein Kochutensil ist so vielseitig wie der Kochtopf. Anbraten, Dämpfen, Dünsten, Garen, Kochen und Schmoren – all das kann in einem Topf erfolgen. Wir haben 18 Töpfe mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern sowie die passenden Topfsets geprüft.

Edelstahl-Töpfe – Die Klassiker

Test sind 10 mit Induktionsherden kompatible Modelle aus Edelstahl vertreten. Edelstahl leitet die Wärme zwar nicht so schnell wie andere Materialien, speichert sie aber über einen beachtlichen Zeitraum. So müssen einmal erhitzte Modelle aus Edelstahl nicht andauernd mit den höchsten (Herd-)Temperaturen beschickt werden, um in ihnen Speisen ordentlich zuzubereiten – dadurch allein lässt sich mit der Zeit in erheblichem Maße Strom sparen. Ein Modell mit abnehmbaren Handteilen (Griffen) ist hier auch vertreten; dieses lässt sich nicht nur platzsparend verstauen. Es kann vielmehr auch bei hohen Temperaturen in den Ofen wandern. Zwei andere Modelle sind mit Schütten versehen, über die sich bspw. Saucen und Suppen präzise ausschenken lassen. Diese Modelle bieten außerdem spezielle Löcher, über die sich das Wasser von Nudeln, Reis u. ä. Speisen ausschütten lässt – ohne den Deckel abnehmen zu müssen.

Mehrschicht-Töpfe – Das Beste aus Edelstahl und Aluminium

Die 4 Modelle mit Mehrschichtmaterialien in unserem Test vereinen die Vorteile von Aluminium und Edelstahl: So kann Aluminium die Wärme schnellstens leiten und Edelstahl die Wärme anschließend speichern. Gerade bei der Wärmespeicherung und der Wärmeverteilung können diese Modelle punkten; sie bieten auch alle sehr (!) ordentliche Kochzeiten. Eine hohe Anzahl von Metallschichten äußert sich aber auch in einem höheren Gewicht; dadurch sind manche Modelle etwas mühsamer zu handhaben. Selbst beim (An-)Braten mit nur einem Mindestmaß an Öl zeichnen sich diese Modelle aus; während des Tests blieben nur selten Speisereste haften.

Beschichtete Töpfe – Mit praktischer Antihaftbeschichtung

Die 4 beschichteten Modelle bestehen aus Aluminium und leiten die Wärme so recht schnell. Dadurch, dass diese Modelle allesamt beschichtet sind, können sie vor allem beim (An-)Braten bestechen und bekommen selbst bei höheren Temperaturen keine Probleme. Daher lassen sich diese Modelle ebenso leicht wie schnell säubern. Ein Modell bietet hier einen mit Silikon versehenen Deckel, der das Modell selbst restlos abschließt – das Silikon passt sich schließlich dem Aluminium an, das sich bei höheren Temperaturen ausdehnt. Beschichtete Modelle empfehlen sich vor allem bei solchen Speisen, die leicht anhaften (bspw. beim Zubereiten von Marmelade, Milchreis usw).