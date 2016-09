5 Trolleys (Größe M) im TestWer eine kurze Zeit zu verreisen plant, braucht normalerweise nur ein kleines Gepäckstück, um all sein Hab und Gut sicher zu verstauen; hier empfehlen sich vor allem Trolleys der Größe M. Diese sind leicht, kompakt und ohne weiteres zu handhaben. Wir haben 5 Modelle in erschöpfender Art und Weise geprüft und ermittelt, in welchem Trolley das Gepäck am sichersten ist.

Die Belastungsprüfung

Trolleys werden über die verschiedensten Arten von Flächen manövriert. Damit sich die Trolleys auch nach Jahr und Tag noch mühelos handhaben lassen, müssen sie daher mit einem soliden Rollensystem versehen sein. Drei der von uns geprüften Modelle brillieren mit speziellen Doppel-Lenkrollen, zwei kommen mit normalen Lenkrollen aus. Während unserer Belastungsprüfung, bei der jeder Trolley in einem Winkel von circa 45 ° bei einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 3,5 Kilometern pro Stunde jeweils 3 Stunden lang über ein speziell präpariertes, mit metallischen Applikationen versehenes Laufband rollen musste, erwiesen sich die allermeisten Rollen als sehr robust; nur bei einem Modell hat sich ein erheblicher Abrieb auch in einer Beeinträchtigung der Handhabung niedergeschlagen.

Einen Trolley pflegt man dann und wann auch einmal während harschen Niederschlages hinter sich her zu ziehen; daher haben wir einen maßvollen Niederschlag simuliert und jedes Modell in einem Winkel von circa 45 ° gleichmäßig mit 10 Litern Wassern (1 Liter Wasser pro Minute) aus einem Meter Höhe berieselt und anhand des Gewichts des in allen Außen- und Innen-Fächern verstauten hygroskopischen Materials ermittelt, wie viel Wasser jeweils in welche Fächer gelangt. Bei dem am besten isolierten Trolley sind nur 50 Milliliter Wasser eingedrungen (20 Milliliter in das Außen-Fach, 30 Milliliter in das Innen-Fach); bei dem am schlechtesten isolierten Modell wurden üppige 260 Milliliter Wasser ermittelt (180 Milliliter in die Außen-Fächer, 80 Milliliter in das Innen-Fach).

Schließlich werden Trolleys auch mal härter angepackt: Die Belastbarkeit des Materials haben wir geprüft, indem wir jedes Modell jeweils gleichmäßig mit Gegenständen mit einem Gewicht von 20 Kilogramm beladen haben und es anschließend viele Male jeweils aus einem Meter Höhe herabstießen. Nur zwei Modellen sah man die Strapazen dieses Tests nicht an; die anderen Trolleys nahmen jeweils (kleineren) Schaden, etwa in Gestalt eines erheblichen Materialabriebs oder eines mehr oder minder großen Risses.

Das (Be-)Packen

Die von uns geprüften Modelle bieten außerdem jeweils verschiedene Arten von Bändern und Trennelementen, um das jeweilige Hab und Gut sicher zu verstauen. So sind die Bänder mancher Trolleys starr, andere wiederum sind dehnbar; manche Bänder können nur normal, andere (auch) über Kreuz gespannt werden; manche Trolleys bieten nur an einer Seite Bänder, andere an beiden Seiten. Gepäck lässt sich zwar in jedem der von uns geprüften Trolleys ohne weiteres verstauen; qualitative Bänder machen dies jedoch weitaus simpler und erlauben es vor allem, etwas mehr Ordnung im Trolley selbst herbeizuführen. Auch die Reißverschlusssysteme sind verschieden. So bietet ein Modell ein spezielles Doppelreißverschlusssystem, mit dem sich alle Fächer (sehr) sicher abschließen lassen; durch dieses System sind die einzelnen Reißverschlüsse jedoch schwergängig. Die Reißverschlüsse aller anderen Trolleys sind leichtgängig und bieten je nach Struktur mal größeren, mal kleineren Halt.

Die Handhabung

Trolleys zieht man normalerweise an ihrem Teleskopholm hinter sich her; bei manchen der von uns geprüften Modelle ist das Teleskopsystem sehr stabil, bei anderen wiederum wackelt es hin und her. Der Teleskopholm ist bei einem Modell in vier verschiedenen Stufen in der Höhe verstellbar und lässt sich so optimal der Größe der bzw. des Reisenden anpassen; die anderen Modelle bieten hier nur zwei bis drei Stufen.