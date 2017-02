Wer regelmäßig verreist, muss das Gewicht seines Gepäcks immer im Blick haben; schließen räumen die Airlines ihren Gästen je nach Reiseziel nur ein Gewicht von maximal 23 Kilogramm (Economy Class) bzw. 32 Kilogramm (Business Class) ein. Jedes weitere Kilogramm pflegt erhebliche Kosten nach sich zu ziehen. Daher empfiehlt es sich, das Gewicht des Gepäcks schon vor dem Reiseantritt zu prüfen.

Beurer 3-in-1 Travelmeister LS50

Die Beurer GmbH bietet nun mit dem 3-in-1 Travelmeister LS50 eine innovative Neuheit an, die drei verschiedene, vor allem während des Reisens nützliche Funktionen in sich vereint: Ein Akkumulator mit 5.000 Milliamperestunden (Powerbank) erlaubt es, Smartphones, Tablet Computer usw. an allen erdenklichen Orten zu laden; eine hellweiß strahlende Leuchtdiode (LED) erleichtert es, sich auch zur Nachtzeit noch sicher zu orientieren; und schließlich lässt sich mit ihm auch noch das Gewicht von Gepäck ermitteln. Wir haben den 3-in-1 Travelmeister LS50 erschöpfend geprüft; lesen Sie in diesem Testbericht, wie sinnvoll er wirklich ist.

Die wichtigsten Merkmale

Last (Waage) in Kilogramm: 50

Einheiten (Waage): Kilogramm (kg), Gramm (g), imperiales Pfund (lb), Unzen (oz)

Kapazität des Akkumulators in mAH: 5.000

Das Wichtigste

Für wen geeignet: Für alle, die regelmäßig reisen und das Gewicht ihres Gepäcks prüfen müssen; empfehlenswert ist das Modell aber auch denjenigen, die (während einer Reise) viel mit ihrem Smartphone und/oder Tablet Computer arbeiten und daher einen weiteren Akkumulator brauchen können.

Interessant: Das Gewicht lässt sich wahlweise in Kilogramm (kg), Gramm (g), imperialem Pfund (lb) und Unzen (oz) darstellen.

Aufgefallen: Der Akkumulator kann alle Smartphones, Tablet Computer usw., die einen normalen Micro-USB-Anschluss haben, mit Elektrizität speisen.

Handhabung

Der Beurer 3-in-1 Travelmeister LS50 ist aus speziellem Plastik (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer, ABS) und ist mit einer edlen Blende aus Metall versehen. Das 16,0 x 3,3 x 3,3 Zentimeter (L x B x T) messende Modell ist ordentlich verarbeitet.

Die Rückseite ist mit zwei Kerben versehen, die einen sicheren Halt vermitteln; zwischen den beiden Kerben ist ein Karabiner montiert, mit dem das 25 Zentimeter messende Gepäckband verbunden ist.

Das Gepäckband lässt sich mit einer Steckschnalle leicht handhaben; während des Tests kam es hier zu keinerlei Problemen.

So lässt sich das Gepäckband mühelos an das Handteil eines Rucksacks, einer Tasche o. ä. anknüpfen. Mit dabei ist außerdem ein 30 Zentimeter messendes USB-Kabel.

An einer Seite des Modells ist ein (kleines) Schiebeelement auszumachen. Schiebt man dieses nach unten (3. Position), lässt sich erst einmal der Ladestand erkennen; diesen stellen vier einzelne Balken dar (25, 50, 75 und 100 %).

Ist das USB-Kabel mit dem Modell verbunden, erlischt der Bildschirm schon nach vier Sekunden wieder.

Durch Druck der runden "UNIT / TARA"-Taste lässt sich das Gewicht von Gepäck ermitteln. Für 5 Sekunden erstrahlen 5 nebeneinander stehende 8en.

Während dieser Zeitspanne lässt sich durch Druck der "UNIT / TARA"-Taste auch die Gewichtseinheit einstellen (Kilogramm [kg], Gramm [g], imperiales Pfund [lb] oder Unzen [oz]). Die einzelnen Gewichtseinheiten lassen sich so nacheinander durchblättern.

Damit der 3-in-1 Travelmeister LS50 als Akkumulator (Powerbank) verwendet werden kann, muss man ihn vor allem anderen selbst mit Elektrizität speisen. Hierzu ist das Modell via USB bspw. an einen Personal Computer anzuschließen. Der im 3-in-1 Travelmeister LS50 arbeitende Akkumulator hat eine Kapazität von circa 5.000 Milliamperestunden.

Ein schwarzes Gummielement schirmt die Anschlüsse (USB und Micro-USB) vor Schäden; auch kleine Partikel (Sand o. ä.) können so nicht ohne weiteres in die Anschlüsse rinnen.

Während des Ladens blinken die einzelnen Balken (nacheinander). Der Ladeprozess nimmt, wenn das Modell via USB 3.0 mit einem Personal Computer verbunden wird, maximal 6 Stunden und 55 Minuten in Anspruch. Sobald der Akkumulator voll ist, bleiben alle vier Balken sichtbar.

Um ein Smartphone oder einen Tablet Computer zu laden, muss man das eine Ende des Kabels (USB) in den 3-in-1 Travelmeister LS50 stecken und das andere Ende des Kabels (Micro-USB) in das zu ladende Gerät. Mit Micro-USB lassen sich die allermeisten Smartphones usw. laden; eine Ausnahme bilden hier nur die iPhones bzw. iPads von Apple Inc.

Schiebt man das Schiebeelement nach vorne (1. Position), erstrahlt eine (sehr) helle Leuchtdiode (LED).

Mit einem Gewicht von nur 222 Gramm ist das Modell leicht und lässt sich so ohne Mühe mitnehmen.

Das Gepäckband lässt sich abnehmen; der circa 1,5 Zentimeter messende Metallstab bleibt aber erhalten und steht immer hervor.

Funktion

Um das Gewicht von einzelnen Gepäckstücken zu ermitteln, ist das Gepäckband um ein Handteil des Gepäcks zu binden.

Die Kerben am Rücken des Modells vermitteln einen sicheren Halt und erlauben es so auch, höhere Gewicht emporzuheben, ohne den 3-in-1 Travelmeister LS50 aus der Hand zu verlieren. Erst ab einem Gewicht von 30 Kilogramm büßt man in erheblichem Maße Halt ein. Dadurch, dass viele Menschen zum Halten eines solchen Gewichts beide Hände verwenden, kann das Schiebeelement versehentlich verschoben werden; dann muss man das Gepäck herablassen und das Messprozedere neu starten.

Bei Gewichten von bis zu 5 Kilogramm pflegen die Messwerte nur um 40 Gramm von denjenigen unserer geeichten Referenzwaage abzuweichen; bei Gewichten von bis zu 10 Kilogramm sind es bis zu 95 Gramm.

Sobald das Gewicht sicher ermittelt ist, also nicht mehr hin und her schwankt, bleibt der Messwert stabil; der Bildschirm verdeutlicht dies außerdem noch einmal mit dem Hinweis "HOLD".

Durch wiederholten Druck der "UNIT / TARA"-Taste lässt sich der Messwert tarieren, um bspw. das einzelne Gewicht nach und nach zu verstauender Gepäckstücke zu prüfen. Das Modell kann mit einem Gewicht von höchstens 50 Kilogramm belastet werden. Die hellweißen, 8 Millimeter hohen Werte lassen sich ohne weiteres vom 2,6 x 1,5 Zentimeter (L x H) messenden Bildschirm ablesen.

Mit einer Kapazität von 5.000 Milliamperestunden soll der Akkumulator bis zu zwei Smartphones bzw. Tablet Computer voll laden können; im Test haben wir ein Smartphone (LG G5 mit 2.800 Miliamperstunden) binnen 3:32 Stunden vollständig aufladen (von 0 - 100 %) können. Anschließend verfügte der 3-in-1 Travalmeister LS50 noch über genügend Ladekapazität, um das Modell ein weiteres Mal von 0 bis zu 41 % aufzuladen.

Smartphones, die mit einer sehr hohen Akkumulatorkapazität versehen sind (bspw. das Oneplus One mit 3.100 Milliamperestunden) brauchen zum vollen Laden (von 0 bis 100 %) viel Zeit (im Test durchschnittlich 6 Stunden und 34 Minuten). Nach einem solchen Ladeprozess ist der 3-in-1 Travelmeister LS50 weithin leer.

Die hell strahlende Leuchtdiode (LED) des Modells erleichtert es, sich bei Nacht zu orientieren. Die Leuchtintensität ist mit 610 Lux (ermittelt aus einer Distanz von 10 Zentimetern) in vielen Situationen zwar ausreichend, aber nicht erheblich.

Kurzbewertung

Handhabung: 4,5 von 5,0 Leistung: 4,5 von 5,0 Ausstattung: 4,5 von 5,0

Pro/Contra

Akkumulator (Powerbank)

Leuchtdiode (LED)

einstellbare Gewichtseinheiten (kg, g, lb oder oz)

leichter Transport

Schiebeelement nur durchwachsen verarbeitet

Laden nimmt viel Zeit in Anspruch

Laden nur via USB

Technische Daten

Hersteller/Modell Beurer

3-in-1 Travelmeister LS50 Maße des Geräts in cm (L x B x T) 16,0 x 3,3 x 3,3 Gewicht in g 222 Maße des Bildschirms in cm (L x B) 2,6 x 1,6 Gewichtseinheiten Kilogramm, Gramm, Pfund, Unzen Maximale Belastbarkeit in kg 50 Einteilung in g 10 Typ des Akkumulators Lithium-Ionen Kapazität des Akkumulators in mAh 5.000 Maße des Gepäckbandes (gemessen) in cm 25 USB-Kabellänge (gemessen) in cm 30 Durchschnittliche Abweichung bis 1 kg in g 23 Durchschnittliche Abweichung bis 10 kg in g 75 Durchschnittliche Abweichung bis 50 kg in g 390 Garantie 3 Jahre

Bewertung

Hersteller/Modell % Beurer

3-in-1 Travelmeister LS50 Handhabung 25 85,10 Bedienung 50 87,00 Ladezeit (Modell) 20 80,50 Verarbeitung 30 85,00 Funktion 60 93,87 Messen (Gewicht) 60 95,40 Ladeprozess 30 93,50 Leuchtintensität 10 85,78 Ausstattung 15 89,20 Bildschirm 60 90,00 Transport 30 87,00 Dokumentation 10 91,00 Bonus/Malus Bonus – Malus – UVP in Euro 49,99 Marktpreis in Euro 48,15 Preis-/Leistungsindex 0,53 Gesamtbewertung 90,98 %("gut")

So haben wir getestet

Handhabung (25 %)

Hier wurde benotet, wie sich das Modell handhaben lässt. Bedeutsam war hier vor allem, wie sich die einzelnen Elemente (Tasten usw.) bedienen lassen und innerhalb welcher Zeitspanne das Modell Tastendrücke usw. erkennt. Des Weiteren wurde beurteilt, binnen welcher Zeit sich der Akkumulator des Modells laden lässt. Abschließend wurden noch die Materialien und die Art und Weise, in der diese verarbeitet worden sind, bewertet.

Funktion (60 %)

Hier wurden alle Funktionen des Modells erschöpfend geprüft. Wie präzise das Modell das Gewicht ermitteln kann, wurde in drei verschiedenen (Gewichts-)Gruppen benotet. Hierbei wurde geprüft, ob und ggf. in welchem Maß die einzelnen Werte von denjenigen abwichen, die wir mit unseren geeichten Referenzsystemen ermittelt haben. Ferner wurde der Akkumulator des Modells beurteilt, indem verschiedene Smartphones mit verschiedentlich hoher Akkumulatorkapazität entladen und anschließend mit dem Modell verbunden wurden. Hier wurde auch bestimmt, binnen welcher Zeitspannen sich die einzelnen Smartphones durchschnittlich laden ließen.

Ausstattung (15 %)

Hier wurde schließlich der Bildschirm bewertet: Neben der Größe desselben war vor allem die Lesbarkeit der einzelnen Zeichen wesentlich; hier spielt nicht nur deren Größe (Höhe) mit ein, sondern auch das vorherrschende Kontrastverhältnis. Darüber hinaus wurde benotet, wie sich das Modell unter verschiedentlich hoher Last handhaben lässt und wie es sich beim Transport anstellt. Abschließend wurde noch die Dokumentation nach ihrer äußeren (graphischen) und inneren (inhaltlichen) Gestalt beurteilt.

Fazit

Der 3-in-1 Travelmeister LS50 von Beurer kann sich durch ein vor allem während des Reisens nützliches Funktionsbündel hervorheben. Das Gepäckband ist leicht zu handhaben und erlaubt es so, das Gewicht von Rucksäcken, Taschen usw. ohne Mühe zu ermitteln. Die einzelnen Werte weichen nur in einem vertretbaren Maße von den wirklichen Gewichten ab und erlauben es so, die Reise sicher vorauszuplanen. Der Akkumulator (Powerbank) erweist sich vor allem dann als sinnvoll, wenn man bspw. während einer Tour keinen Elektrizitätsquell zur Hand hat, das Licht des Smartphones, des Tablet Computers o. ä. aber zu erlöschen droht. Dass das Modell aber sehr (!) viel Zeit zum Laden braucht, kann ab und an problematisch sein. Auch ist kein Netzteil im Zubehör enthalten, sodass sich der 3-in-1 Travelmeister LS50 nur via USB speisen lässt.

Die Leuchtdiode (LED) ist zwar nicht extrem hell, reicht aber allemal aus, um die Nähe auszuleuchten. Mit einem Gewicht von nur 222 Gramm ist das Modell leicht und kann ohne weiteres in jeder (Hand-)Tasche verstaut werden. Bedienen lässt sich der 3-in-1 Travelmeister LS50 mühelos; nur sehr schwere Lasten kann man mit ihm nicht ohne weiteres halten.

Alles in allem empfiehlt sich der Beurer 3-in-1 Travelmeister 50 als sinnvolles Reiseutensil und erhält mit 90,98 % die Testnote "gut".