Spirit Fitness XE395 Crosstrainer im Test

Cross- und Ellipsentrainer haben hierzulande mittlerweile einen Marktanteil von circa 70 % erreicht; das ist angesichts der exzellenten Trainingsergonomie, die mit einem solchen Gerät verknüpft ist, auch nicht weiter verwunderlich. Schließlich pflegen moderne Cross- und Ellipsentrainer mit ihrem gleichmäßigen Schwungrad eine elliptische, sehr natürliche Bewegung nachzuzeichnen. Dadurch wird auch die Belastung des Bänder-, Gelenk- und Sehnenapparats minimiert. Gerade schwereren Personen, die bei anderen Cardiospielarten (wie bspw. dem Jogging) ihre Gelenke zu sehr beanspruchen würden, empfiehlt sich ein Cross- oder Ellipsentrainer.

Spirit Fitness XE395

Natürlich lässt sich mit einem solchen nicht nur die Kondition ausbauen; vielmehr kann man mit ihm auch die Gesäß-, Oberschenkel- und Wadenmuskulatur sowie — abhängig vom jeweiligen Trainingsstil — auch die Arm-, Brust-, Rücken- und Schultermuskulatur erschöpfen. Und wer keinen Spaß am Training in einem vollen Fitnessstudio hat, kann mit einem geeigneten Crosstrainer wie dem XE395 von Spirit Fitness vorliebnehmen und sich das Trainingserlebnis nach Hause holen; schließlich kann man sein Training hier auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt absovieren und völlig individuell gestalten, also nach Steigung, Widerstand, Zeit usw. an die eigens gesetzten Ziele anpassen. Das ETM TESTMAGAZIN hat mit dem XE935 von Spirit Fitness einen Crosstrainer der Mittelklasse (1.500,00 € bis 2.500,00 €) mit spezieller App (SpiritFit) geprüft. Lesen Sie im Folgenden alles über die Montage, die allgemeine Handhabung und das Trainingserlebnis selbst.

Die wichtigsten Merkmale

Schwungmasse: 13,61 kg

Max. Belastbarkeit: 150 kg

Widerstandslevel: 20

Steigungslevel: 20

Durchschn. Stromverbrauch: 1,59 W

Durchschn. Lautstärke: 41,25 dB(A)

Das Wichtigste

Für wen geeignet: Für all diejenigen, die nach einer Art der körperlichen Betätigung suchen, die den Bänder-, Gelenk- und Sehnenapparat nicht in erheblichem Maße zu belasten pflegt und bei der außerdem volle zeitliche Flexibilität gegeben ist.

Besonderheiten: Der Crosstrainer lässt sich dank einer speziellen App (SpiritFit) via Bluetooth (4.0) mit einem Smartphone oder Tablet Computer verbinden, um die Leistungen in einzelnen Trainingssessions bspw. über Fitbit, iHealth oder MapMyFitness publik zu machen und so sich selbst und ggf. auch andere Menschen zusätzlich zu motivieren.

XE395 – Aufbau & Funktion

Da die meisten Einzelteile des XE395 schon von Werk aus vormontiert sind, muss man sie nur noch miteinander verbinden; dies erschöpft sich größtenteils in leicht vorzunehmender Schraubarbeit. Hier empfiehlt es sich an vielen Stellen, mit einer anderen Person zusammenzuarbeiten. So kann der eine die Teile sicher an Ort und Stelle halten, während der andere sie schnell verschraubt.

Die einzelnen Schrauben, Scheiben, Muttern usw. sind jeweils in Bündeln A verpackt; diese lassen sich dank entsprechender Vermerke (STEP 1, STEP 2 usw.) mühelos den verschiedenen Schritten zuordnen. Das spart in erheblichem Maße Zeit (und Nerven).

Grundlagen

Das XE395 hält sich größtenteils in klassischem Schwarz und Silber; mit Maßen von 74,0 x 163,5 x 193,5 cm (B x H x T) ist der Crosstrainer eher ausladend, steht aber dank seines Gewichts von 100,4 kg immerhin vollkommen sicher. Die einzelnen Materialien sind ordentlich verarbeitet und miteinander verbunden worden; nur vereinzelt lassen sich erhebliche, nicht einheitliche Spaltmaße ausmachen (bspw. an den Handpulssensoren). Der XE395 lässt sich von Personen mit einem Gewicht von bis zu 150 kg verwenden.

Die Pedale bieten eine eindrucksvolle Fläche von jeweils 37,0 x 17,5 cm (L x B) und sind außerdem mit einer rauen Gummistruktur versehen; diese vermittelt (zusammen mit geeignetem Schuhwerk) exzellenten Halt. Die Schrittweite von 50,8 cm lässt sich zwar nicht verändern, stellt aber ein empfehlenswertes Mittel dar: So ließ sich das Modell von all unseren Testerinnen und Testern (1,50 bis 2,00 m) probemlos verwenden.

Des Weiteren lässt sich die Pedalneigung den eigenen Nutzungsgepflogenheiten anpassen; hier stehen drei verschiedene Winkel (0 °, 5 ° und 10 °) zur Wahl. Hierzu muss man nur den metallischen Stab am Ende des jeweiligen Pedals herausziehen und anschließend den Pedalwinkel (durch Hochheben oder Herabsenken des Pedalendes) einstellen. Die Pedalneigung bestimmt außerdem mit, welche Muskelgruppen während des Trainings in welchem Maße erschöpft werden: So wird bei höchstem Winkel (10 °) vor allem die vordere Oberschenkelmuskulatur (musculus quadriceps femoris) und bei niedrigstem Winkel (0 °) die hintere Oberschenkelmuskulatur (musculus biceps femoris) und die Gesäßmuskulatur (musculus gluteus maximus, medius und minimus) beansprucht. Hervorzuheben ist schließlich noch der zwischen den Pedalen herrschende Abstand, der mit nur 5,08 cm äußerst gering und daher bestens geeignet ist, um die (Hüft-)Gelenkbelastung während des Trainings zu minimieren.

Die Montage

Der XE395 ließ sich in unserem Test von zwei Personen in circa 55 Minuten zusammenbauen. Die deutschsprachige Anleitung enthält auch die Montageanleitung (sieben Seiten in schwarz-weiß): Zwar wird jeder einzelne der vier Abschnitte mit einer anschaulichen (Explosions-)Graphik unter graphischer Hervorhebung der jeweils zu verwendenden Muttern, Scheiben, Schrauben usw. sowie des einschlägigen Werkzeugs kurz und knapp beschrieben. Manchmal allerdings weichen die Nummern in den Textpassagen, mit denen jeder Typus von Mutter usw. verknüpft ist, von den in den Graphiken genannten Nummern ab; daher pflegt die Montage etwas mehr Zeit in Anspruch zu nehmen.

Der XE395 kommt übrigens mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und zwei Schraubenschlüsseln (13 x 14 mm zum einen, 12 x 14 mm zum anderen), also demjenigen Werkzeug, das man zur ordnungsgemäßen Montage braucht.

Die Konsole

Der obere Teil der Konsole wird von einem 16,0 x 8,5 cm (B x H) messenden Display (LCD) geprägt, das alle bzgl. des Trainings wesentlichen Werte in leserlicher Art und Weise (helles Weiß vor Blau, Blue Backlit) darstellt; es werden die während der jeweiligen Trainingssession verbrauchten Kalorien (CALORIES in kcal), die verstrichene Zeit (TIME in min:s bzw. h:min), die zurückgelegte Distanz (DISTANCE in km), der Puls (PULSE in bpm) und schließlich die Zeitdauer pro Kilometer (PACE) angegeben. Darunter lassen sich die Steigung (INCLINE in %) und der Widerstand (LEVEL) ablesen; das jeweilige Anstrengungsniveau wird in einer 10 Punkte hohen (Punkt-)Matrix auch graphisch veranschaulicht. Der XE395 ist übrigens durch und durch englischsprachig; auch die Tasten sind nur mit den jeweiligen englischsprachigen Namen versehen.

Darunter gelegen sind zehn Direktwahl-Tasten zur Auswahl des jeweiligen Trainingsprogramms. Nicht vorhanden sind allerdings solche Direktwahl-Tasten, mit denen sich die Steigung und/oder das Tempo einstellen lassen.

Die Konsole schließt mit sechs weiteren, mit verschiedenen Farben versehenen Tasten ab, mit denen sich der Ventilator ein- und ausschalten (FAN), der Widerstand von 1 bis 20 in 0,5er-Schritten einstellen (LEVEL + bzw. -), das Training starten (START) bzw. stoppen (STOP) und schließlich die jeweilige Auswahl einspeichern (ENTER) lässt. Die Tasten sind leider erhaben und daher auch nicht ohne weiteres nur mit der Hand zu erspüren.

Anhand der stilisierten Graphik eines Menschen in Sprintbewegung und sechs verschiedentlich verteilten LEDs stellt der XE395 dar, welche Muskelgruppen während des Trainings in welchem Ausmaß erschöpft werden: Grün bedeutet hier eine niedrige, Gelb eine mittlere und Rot eine hohe muskuläre Beanspruchung. Diese knüpft vor allem an das jeweilige Widerstandsniveau an; je höher dieses ist, umso größer ist vor allem die Belastung der Gesäßmuskulatur (Pedalrotation nach vorne) bzw. der Waden und der hinteren Oberschenkelmuskulatur (Pedalrotation nach hinten).

Eine circa 2 cm nach vorne abstehende Fläche unter dem Display empfiehlt sich vor allem, um bspw. einen Tablet Computer während des Trainings abzustellen; ein leicht rauer Gummiboden vermittelt hier auch noch einen sicheren Stand. Beachten sollte man allerdings, dass ein Tablet Computer (je nach Ausmaß) einen Großteil des dahinter gelegenen Displays verdeckt, sodass man einzelne Werte nicht mehr ohne weiteres sehen kann.

Der XE395 bietet an der Mittelsäule eine planschwarze Halterung, in der sich während des Trainings Flaschen mit einem Volumen von bis zu 0,5 l leicht erreichbar abstellen lassen.

Das Training

Der XE395 kommt mit nur 10 verschiedenen Trainingsprogrammen daher (Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Interval, User-1, User-2, HR-1 und HR-2), von denen zwei vom Puls abhängig sind (60 % des Maximalpulses bei HR-1, 80 % des Maximalpulses bei HR-2) und zwei größtenteils individualisiert werden können (User-1, User-2).

Der XE395 speichert das jeweilige Trainingsprogramm nach Auswahl durch einen weiteren Tastendruck (ENTER) ein. Danach lassen sich noch verschiedene persönliche Daten (Alter, Gewicht und Trainingsprogrammdauer) einspielen und das Trainingsprogramm weiter individualisieren (maximale Steigung und maximaler Widerstand); die Werte sind mit den jeweiligen Tasten (+ und -) einzustellen. Man kann das Trainingsprogramm mit einem letzten Tastendruck (START) starten.

Bei diesem Modell lassen sich keine nutzerspezifischen Profile vorab einspeichern; nur die Trainingsprogramme User-1 und User-2 lassen sich nutzerspezifisch individualisieren. Hier können der Name (maximal sieben Zeichen), das Alter, das Gewicht, die Trainingsprogrammdauer sowie segmentmäßig das Steigungs- und Widerstandslevel bestimmt und eingespeichert werden. Die Nutzung dieser individuellen Trainingsprogrammgestaltung empfiehlt sich vor allem dann, wenn man mit seinem Training ein Ziel verfolgt, das sich mit den von Werk aus eingespeicherten Trainingsprogrammen nicht optimal erreichen lässt. So lässt sich bspw. ein an das persönliche Leistungsniveau angepasstes „High Intensity Intervall Training“ (HIIT) mit eigens bestimmten Belastungs- und Erholungsphasen einrichten.

Während des Trainings lassen sich die Steigungs- und Widerstandslevel auch über spezielle Tasten (+ und -) an den Griffen (innen) einstellen; die runden Tasten sind leicht zu erreichen, circa einen Millimeter erhaben (konvex) und haben außerdem einen prägnanten Druckpunkt. Der XE395 setzt alle Steigungs- und Widerstandsänderungen in gleichmäßiger Art und Weise um, ohne dass es währenddessen zu Beeinträchtigungen des einheitlichen Bewegungsablaufes käme (d. h. ohne Ruckler o. ä.). Er lässt sich allerdings recht viel Zeit dabei: So braucht er beim Sprung von Widerstandslevel 1 bis 20 in etwa 13 Sekunden (durchschnittlich) und von Steigungslevel 0 bis 20 gemächliche 27 Sekunden (durchschnittlich).

Festhalten kann man sich während des Trainings übrigens an den Holmen der seitlichen Arme oder an denjenigen, die nach vorne hin abstehen und an denen auch die Handpulssensoren verbaut sind; Letzteres empfiehlt sich aber, da die Arm-, Rücken- und Schultermuskulatur ansonsten vollkommen außen vor bleibt, nur dann, wenn man seinen Puls im Blick haben will. Grundsätzlich sollte man daher immer mit den seitlichen Armen vorliebnehmen; die Holme messen zwischen 3,25 (außen) und 3,82 cm (innen) (Ø) und sind mit einem rauen Material ummantelt, das einen sicheren Grip vermittelt. Hier lässt sich außerdem aus einer Vielzahl von verschiedenen Haltepositionen wählen (horizontal oder vertikal, außen oder innen) – je nach Statur der bzw. des Trainierenden. Dadurch kann das Training nicht nur den jeweiligen körperlichen Proportionen angepasst werden; auch die muskuläre Beanspruchung lässt sich immerhin schwerpunktmäßig verändern. Ein Problem besteht hier nur wegen der zuvor angesprochenen Tastenpanels: Diese sind so ausladend, dass man sie während des Trainings, wenn man sich mit seinen Händen denn an den Griffen (innen) hält, immer wieder zu berühren pflegt.

Der XE395 wurde von all unseren Testerinnen und Testern, die bzgl. ihres Gewichts (55 bis 125 kg), ihrer Größe (1,50 bis 2,00 m) und ihres sportlichen Leistungsniveaus (kein Sport bis Leistungssport) die allermeisten Perspektiven abdecken, regelmäßig zum Training genutzt. Am Trainingsergebnis ließ sich nichts aussetzen: Die Bewegungen wurden von allen Testerinnen und Testern als immerzu gleichmäßig und natürlich empfunden; es kam während der Trainingssessions auch zu keinerlei ggf. gefährlichen Rucklern o. ä.

Dies ist vor allem dem soliden Schienensystem aus Aluminium und den konkaven Rollen zu verdanken. Die ausladenden Pedale vermitteln Füßen aller Größen dank ihrer Gummistruktur einen brillanten Halt, der sich auch durch während des Trainings herabtropfenden Schweiß nicht mindern ließ.

Während des Trainings ließ sich in unserem Test eine maßvolle Lautstärke von durchschnittlich nur 41,25 dB(A) ermitteln; die Lautstärke ist beim XE395 auch nicht in nennenswertem Maße von der Steigung, dem Widerstand und dem Gewicht des Trainierenden abhängig. Des Weiteren schöpft das Modell durchschnittlich 1,59 W aus dem Stromnetzwerk; nur während eines Steigungs- oder Widerstandswechsels werden maximal 98,8 W bzw. 2,57 W erreicht.

Die Herzfrequenzmessung

Die Messung des Pulses lässt sich über die metallischen Handpulssensoren an den nach vorne hin abstehenden, 4,14 cm messenden (Ø) Holmen vornehmen. Während der einzelnen Trainingssessions wichen die von unseren Testerinnen und Testern ermittelten Werte in einem noch vollkommen vertretbaren Maße (+/- 2 – 4 bpm) vom wirklichen Puls ab.

Die Handpulsmessung ist aber nicht immer präzise, sondern vor allem von der jeweiligen Struktur der Hände abhängig; Beeinträchtigungen können vor allem durch Hornhaut verursacht werden. Daher empfiehlt sich die Nutzung eines geeigneten Brustgurtes. Ein solcher wird in Höhe des Brustbeines getragen und misst anhand von zwei Elektroden die über die Haut abgegebenen R-Impulse. Die so ermittelten Werte werden anschließend als VLF-Signal vom XE395 empfangen und als Wert (in bpm) über das Display ausgegeben; das Modell stellt außerdem den jeweiligen Puls als Prozentsatz des Maximalpulses dar, der sich nach der klassischen Formel (Maximalpuls = 220 - Lebensalter in Jahren) errechnet. Dem XE395 ist auch ein geeigneter Brustgurt beigelegt worden. Das ist vor allem insoweit von Vorteil, als die Anleitung selbst herausstellt, dass die speziellen herzfrequenzabhängigen Trainingsprogramme (HR-1 und HR-2) nicht mit den Handpulssensoren verwendet werden sollen.

Die Holme selbst haben leider eine vollkommen plane Struktur und lassen daher in erheblichem Maße Grip vermissen. Wer in erheblichem Maße zu schwitzen pflegt, hat hier keinen ordentlichen Halt.

Die App

Das Modell kann via Bluetooth (4.0) mit einem Smartphone oder Tablet Computer verknüpft werden. Hierzu muss man nur die spezielle App des Herstellers (SpiritFit) vorab installieren; diese lässt sich kostenlos aus dem App Store (ab iOS 7.0) und dem Play Store (ab Android 4.4) herunterladen. Die App ist größtenteils intuitiv zu handhaben und mittlerweile auch in deutscher Sprache zu haben; manch Worte sind hierbei aber eher holprig übersetzt worden. Mit ihr lässt sich jede einzelne Trainingssession über verschiedene Fitnessportale (bspw. Fitbit, iHealth, MapMyFitness usw.) publik zu machen, um sich selbst und ggf. auch andere Menschen weiter zu motivieren. Dazu muss aber auch noch die App des jeweiligen Fitnessportals installiert werden.

Sonstiges

Wenn das Modell mit Strom gespeist wird, schaltet es sich nach 15 Minuten ohne Tastendruck o. ä. in den Energiesparmodus; in diesem verbraucht es noch durchschnittlich 0,8 W.

Der XE395 bietet außerdem einen Ventilator, der sich während des Trainings durch Tastendruck (FAN) ein- und ausschalten lässt; die Ventilatorenschlitze sind leicht verstellbar. Nur während der ersten Minuten nahmen unsere Testerinnen und Tester einen prägnanten, chemischen Geruch wahr.

Das Modell lässt sich über einen konventionellen Klinkenanschluss (3,5 mm) mit Musik speisen; anschließend kann es die Musik über zwei nebeneinander gelegene Lautsprecher ausstoßen. Die Tonqualität ist allerdings nur mittelmäßig.

Aufgefallen im Test

Die Fläche am Bedienpult kann mit einem Smartphone oder Tablet Computer bestellt werden; so lässt sich die Trainingssession mit etwas medialem Entertainment anreichern. Die Materialien sind nicht an allen Stellen makellos verarbeitet; zuweilen sind auch erhebliche, nicht einheitliche Spaltmaße auszumachen Wesentliche Erkenntnisse schöpft man aus den einzelnen LEDs zwar nicht; ein nettes Gimmick stellen sie aber allemal dar.

Kurzbewertung

Handhabung: 4,5 von 5,0 Training: 4,5 von 5,0 Sicherheit: 4,5 von 5,0

Pro/Contra

10 verschiedene Trainingsprogramme

hohe Belastbarkeit (maximal 150 kg)

leicht einstellbarer Widerstand (20 Level)

leicht einstellbare Steigung (20 Level)

automatischer Standby-Modus

App (SpiritFit)

mäßige Montageanleitung

Technische Daten

Hersteller/Modell Spirit Fitness XE395 Gewicht des Crosstrainers in kg 100,4 Maße des Crosstrainers in cm

(B x H x T) 74,0 x 163,5 x 193,5 Durchmesser der Griff-Holme in cm 3,25 (außen) bis 3,82 (innen) Maße der Tritt-Flächen in cm (B x T) 17,5 x 37,0 Trainingsprogramme 10 (davon 2 benutzerspezifisch, 2 herzfrequenzgesteuert) Widerstandsniveaus 20 Art des Bildschirms Liquid Crystal Display (LCD) Maße des Bildschirms in cm (B x H) 16,0 x 8,5 Vom Bildschirm angezeigte Daten Distanz (in km), Puls (in bpm), Runden (in min), Steigungslevel (0 bis 20), verbrannte Kalorien (in kcal), Widerstandslevel (1 bis 20), Zeit (in min) Art des Bremssystems Magnetbremssystem (elektronisch verstellbar) Art der Herzfrequenzmessung Handsensoren / Brust-Gurt Schwungmasse in kg 13,61 Schrittbreite in cm 11 Schrittlänge in cm 50,8 Stromversorgung in

V / Hz 220–230 / 50 Länge des Stromkabels in m 2,00 Max. Gewicht des Nutzers in kg 150

Messungen Messung aus einem Meter Distanz im manuellen Trainingsprogramm (Widerstandsniveau 1) bei Nutzung durch einen 100 Kilogramm schweren Sportler 41,25 Energieverbrauch in W (durchschnittlich) 1,59 Messung im eingeschalteten Zustand (Widerstandswechsel, maximal) 2,59 Messung im eingeschalteten Zustand (Steigungswechsel, maximal) 98,91

Bewertung

Hersteller/Modell % Spirit Fitness XE395 Dokumentation 5 74,00 Material- und Verarbeitungsqualität 10 83,75 Handhabung 20 86,20 Bedienung 60 92 Montage 30 81,00 Verschieben 10 67,00 Training 50 91,86 Herzfrequenzmessung 5 92,00 Widerstandsniveaus 15 92,00 Leistung 15 92,00 Trainingsergonomie 45 94,00 Trainingsvielfalt (Programme) 15 86,00 Sonstiges 5 89,25 Sicherheit 15 88,40 Stabilität 60 86,00 Haftung (Holme und Tritt-Flächen) 40 92,00 Bonus/Malus Bonus +1,0 (Steigungseinstellung)

+0,5 (SpiritFit) Preis in Euro (UVP) / Durchschschnittlicher Marktpreis in Euro 1.790,00 Preis-/Leistungsindex 19,89 Gesamtbewertung 90,0 % Testnote Gut

So haben wir getestet

Dokumentation (5 %)

Hier wurden die dem Crosstrainer beiliegenden, deutschsprachigen Montage- und Bedienungsanleitungen geprüft. Die jeweilige Gliederung, graphische Gestaltung sowie allgemeine Verständlichkeit wurde von all unseren Testerinnen und Testern jeweils individuell beurteilt; aus diesen individuellen Bewertungen wurde schließlich ein die Gesamtbewertung darstellender Mittelwert errechnet. Grammatikalische, orthographische und syntaktische Fehler in den Texten haben sich nur dann in einer schlechteren Benotung niedergeschlagen, wenn und soweit sie die Verständlichkeit des jeweiligen Textes beeinträchtigt haben.

Material-/Verarbeitung (10 %)

Unsere Testerinnen und Tester haben die Material- und Verarbeitungsqualität nach Maßgabe der im Verlauf des gesamten Testverfahrens gewonnenen Eindrücke beurteilt.

Handhabung (20 %)

Hier wurde die Bedienung des Crosstrainers über die verschiedenen Bedienelemente (bei der Einstellung des jeweiligen Programmes, des Widerstandes usw.) bewertet. Maßgeblich waren u. a. die Erreichbarkeit der einzelnen Bedienelemente, deren Druckpunkt sowie die Dauer, innerhalb derer der Ellipsentrainer nach Betätigung eines Bedienelements reagiert. Außerdem wurde die Montage des Crosstrainers unter Zugrundelegung der Montageanleitung beurteilt. Schließlich wurde auch benotet, wie leicht sich der Crosstrainer vermittels der Transportrollen verschieben lässt.

Training (50 %)

Von maßgeblicher Bedeutung war selbstverständlich das Training selbst. Hier wurde die vor allem die vom Lauf, der Schrittbreite, -höhe und -weite sowie den Tritt-Flächen abhängige Trainingsergonomie bewertet. Ferner wurde auch die durch die verschiedenen Trainingsprogramme und die jeweiligen Widerstandsniveaus vermittelte Trainingsvielfalt benotet. Weiterhin wurden noch die Genauigkeit der über die Handsensoren erfolgenden Herzfrequenzmessung, die (elektronische) Schrittweiteneinstellung sowie deren mechanische Umsetzung zur Beurteilung herangezogen.

Sicherheit (15 %)

Hier wurde die Sicherheit während des Trainings benotet. Dazu wurde vor allem die Stabilität des Crosstrainers unter Belastung auch durch schwerere Sportler (über 100 Kilogramm) beurteilt. Des Weiteren wurde die Haftung der Tritt-Flächen geprüft und beurteilt – sowohl im Trocken- als auch im (durch herabtropfenden Schweiß herbeigeführten) Nasszustand.

Fazit

Der XE395 ist ein moderner Crosstrainer, der dank ordentlich verarbeiteter Materialien ein hohes Maß an Stabilität bietet und auch von gewichtigeren Sportlerinnen und Sportlern problemlos verwendet werden kann.

Während des Trainings sind alle Tasten mühelos zu erreichen; einerlei ob man nun Rechts- oder Linkshänder ist. Vor allem aber die Tasten an den Griffen (innen), mit denen sich die Steigung und der Widerstand in nuancierten 0,5er-Schritten einstellen lassen, vermitteln ein angenehmeres Trainingserlebnis. Schließlich kann man seine Arme und Hände so während der Trainingssession an Ort und Stelle lassen und muss nicht immer wieder zur Mittelkonsole hinreichen.

Das azurblau hinterleuchtete Display ist großzügig angelegt und bei allen Lichtverhältnissen problemlos abzulesen; auch dass die einzelnen Zeichen (Buchstaben, Zahlen usw.) in stattlicher Größe sowie in hellem Weiß und daher sehr kontrastreich angezeigt werden, spielt hier mit ein.

Auch wenn die Anzahl der von Werk aus eingespeicherten Trainingsprogramme (10) nicht imponieren kann, lässt sich mit ihnen dennoch ein hinreichend abwechslungsreiches Trainingserlebnis erreichen. Für mehr Trainingsindividualität sind schließlich die nutzerspezifisch einstellbaren Trainingsprogramme User-1 und User-2 da. Wem eher daran gelegen ist, sein kardiovaskuläres System nach und nach zu verbessern, kann sich der beiden herzfrequenzabhängigen Trainingsprogramme (HR-1 und HR-2) bedienen.

Gerade das Trainingserlebnis wurde von all unseren Testerinnen und Testern, so verschieden sie körperlich auch sind, als ausgewogen empfunden: So wurde vor allem die (manuelle) Neigungseinstellung der Pedale als sinnvoll erachtet, um mit der Fußstellung auch die Druckbelastung der Fußballen/-sohle anzupassen. Anders als bei manch anderen Modellen ließ sich so das Entstehen von Taubheit in den Zehen leicht vermeiden.

Gerade die App (SpiritFit) spricht schwerpunktmäßig Menschen an, die ohnehin schon in sozialen (Fitness-)Netzwerken unterwegs sind und erlaubt es ihnen, eingespeicherte Trainingssessions sekundenschnell mit anderen interessierten Sportlerinnen und Sportlern zu teilen. So kann man nicht nur sich selbst, sondern ggf. auch andere motivieren.

Der XE395 von Spirit Fitness erreicht mit 90,0 % verdientermaßen die Testnote „gut“.

