Ob man nun einen Kühlschrank ohne Gefrierteil hat oder derjenige der Kühl-Gefrier-Kombination nicht ausreicht, um wirklich alle Lebensmittel eiskalt zu verstauen – in solchen Situationen empfiehlt sich ein separater Gefrierschrank. Hier lassen sich die einzelnen Schubladen in übersichtlicher Art und Weise mit Lebensmitteln beschicken. Wir haben sechs verschiedene Modelle mit einer Höhe von 90 cm geprüft; die einzelnen Exemplare bieten jeweils ein stattliches Volumen von 82 bis 90 Litern und arbeiten sehr energiesparsam (A++ bis A+++). Wie sich die Modelle einstellen lassen, wie laut sie während des Betriebes sind und vieles mehr lesen Sie in diesem Test.

Bei allen sechs Gefrierschränken handelt es sich um freistehende Standgeräte, bei denen allerdings auch die obere Platte abgenommen werden kann, um sie unter einer Arbeitsplatte einzubauen. Des Weiteren lässt sich der Türanschlag bei allen Modellen leicht wechseln, sodass man die Tür wahlweise nach links oder nach rechts öffnen kann.

Gerade wer viele Lebensmittel bei Eiseskälte verstauen will, braucht entsprechenden Stauraum. Gefriertruhen aber nehmen in erheblichem Maße Platz ein und bieten außerdem keinen sonderlich ordentlichen Innenraum; das ist bei einem Gefrierschrank anders: Hier lassen sich einzelne Schubladen über mehrere Ebenen mit Lebensmitteln versehen. Mit einer Höhe von maximal 90 cm sind sie zudem sehr kompakt.

Bei diesen kleineren Modellen muss man aber Abstriche im Funktionsspektrum machen: So bietet keines der geprüften Modelle eine NoFrost-Technologie; vielmehr muss man sie in regelmäßigen Abständen manuell abtauen, damit sich keine dicken Eisschichten bilden. Auch werden die Innenräume überhaupt nicht beleuchtet. Nur ein Modell erlaubt eine exakte Temperatureinstellung; bei den anderen muss man mit einer Handvoll Temperaturstufen vorliebnehmen.

Das Wichtigste

Für wen geeignet: Für alle, die (zusätzlichen) Stauraum zur langfristigen Einlagerung von Lebensmitteln haben möchten.

Interessant: Die meisten der von uns geprüften Modelle bieten nur ein Mindestmaß an Funktionen; so sind nicht einmal Leuchtelemente (bspw. LEDs) im Innenraum gegeben.

Aufgefallen: Nur bei einem Modell lässt sich die Temperatur (exakt) einstellen.