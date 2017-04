Eine moderne Geschirrspülmaschine erleichtert die Arbeiten im Haushalt und übernimmt das meist als lästig empfundene Spülen. Dabei sind vor allem Spülmaschinen mit der Energieeffizienzklasse A++ bis A+++ besonders sparsam im Wasserverbrauch; sie pflegen nur ein paar Liter Frischwasser zu brauchen, um selbst stark verschmutztes Geschirr wieder strahlend-sauber zu bekommen. Auch der Energieverbrauch fällt dabei sehr gering aus, sodass nicht nur die Umwelt, sondern auch der Geldbeutel geschont wird. Das ETM TESTMAGAZIN hat acht integrierbare Geschirrspüler getestet. Welches Modell selbst schwerste Flecken löst, verlässlich auch Plastik-Besteck und -Geschirr säubert und dabei noch besonders sparsam arbeitet, lesen Sie in unserem Test.

Viel Platz und gute Ausstattung

Bei den getesteten Geschirrspülern sind Modelle für 13 bis 15 Maßgedecke vertreten, sodass sie eine ordentliche Kapazität bieten und so selbst größere Geschirrmassen in einem Mal spülen können. Während die meisten Modelle entweder mit einer Besteckschublade oder einem Besteckkorb ausgestattet sind, verfügen einzelne Spülmaschinen sogar über eine entsprechende Schublade und einen Korb, um Besteck zu säubern. Zudem handelt es sich bei den Testmodellen um Einbaugeschirrspüler, welche aufgrund ihrer Höhe und der 60 cm Breite perfekt in jede Küchenzeile eingesetzt werden können.

Vollintegrierbar und teilintegrierbar in die Küche

Insgesamt zwei Modelle sind vollintegrierbar, sodass sie vollständig mit einer originalen Küchenfront versehen werden und so optisch in die Küche passen. Fünf Spülmaschinen sind teilintegrierbar, da hier die Bedienblende des Modells sichtbar bleibt und der Rest des Gerätes hinter einer Küchenfront verdeckt wird. Eine Geschirrspülmaschine aus dem Testfeld ist freistehend und lässt sich durch Abnahme der vormontierten Geräteabdeckung in ein Unterbaugerät verwandeln. Dieses wird allerdings nicht optisch an die Küchenzeile angepasst.

Energieeffizienzklassen

A++ und A+++ im Vergleichstest