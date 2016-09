Der Sommer läutet mit hohen Temperaturen und reichlich Sonnenschein die Grillsaison ein. Wer dann ohne störenden Rauch, müßiges Anheizen der (Holz-)Kohle und hin- und herwirbelnde Asche auskommen möchte, kann sein Grillgut mit einem vielseitigen Gasgrill zubereiten. Acht Modelle wurden in einem Vergleichstest von uns geprüft.

Vorteile eines Gasgrills

Gasgrills bieten im Gegensatz zu Holzkohle- und Elektrogrills viele Vorteile. So lassen sich Gasgrills binnen kürzester Zeit aufheizen; so sind sie sehr schnell einsatzbereit. Dabei wird das Gas mit einem elektrischen Funken komfortabel entzündet. Bei einem Holzkohlegrill hingegen muss erst die Kohle entzündet und durchgeglüht werden, was in den meisten Fällen recht mühsam und zeitraubend ist. Ein Gasgrill ist überall verwendbar und nur abhängig von einer ausreichenden Füllung der Gasflasche. Während Elektrogrills stets einen Anschluss an das Stromnetzwerk brauchen und daher Flexibilität im Einsatz einbüßen, können Holzkohlegrills schon wegen der durch sie herbeigeführten Rauchbelästigung vielerorts nicht verwendet werden. Für ein präzises Grillergebnis kann die Hitze bei einem Gasgrill zuverlässig über einen Drehregler reguliert werden, bei einem Holzkohlegrill hingegen lässt sich nur der Abstand zwischen Glut und Grillrost verändern, um eine andere Temperatur zum Grillen zu erreichen. Zwar kann bei einem Elektro-Grill ebenso die Temperatur eingestellt werden, allerdings verfügt ein Gasgrill mit mehreren Brennern auch über entsprechend viele Temperaturzonen, da jeder Brenner individuell eingestellt werden kann.

Auf den Drehspießen ließen sich beispielsweise Braten knusprig zubereiten.

Alternative zur Bratwurst

Wem auf die Dauer die klassische Bratwurst auf dem Grill zu langweilig ist, kann in unserem Test auch Anregungen und Rezepte zu leckeren Alternativen finden. Mit Marinaden werden Fleisch- und Fischgerichte abwechslungsreich und trocknen beim Grillen nicht aus. Zudem finden Sie auch eine Anleitung, wie saftiger und außen krosser Braten gegrillt und geräuchert wird. Auch vegetarische Gerichte können schmackhaft und raffiniert auf einem Gasgrill gegrillt werden wie die Bruschetta mit gegrillter Paprika oder die geschmorten Salatherzen. Selbst Desserts lassen sich auf den Gasgrills vorbereiten, denn mit leckeren, gegrillten Früchten lassen sich Joghurt, Quark und Eis wunderbar garnieren.

An den praktischen Haken lässt sich entsprechendes Grillzubehör so aufhängen, dass es stets greifbar ist.

Vielseitiges Grillvergnügen

Zwar lassen sich auf allen Grillarten unterschiedliche Gerichte zaubern und nicht nur Bratwürstchen zubereiten, aber ein Gasgrill ist bedeutend vielseitiger. Die getesteten Gasgrillwagen sind wegen ihres Deckels und der Brenneranzahl sowohl zum direkten als auch zum indirekten Grillen geeignet. Mit einem entsprechenden Zusatzbrenner verfügen auch zwei Modelle im Testfeld über eine Extrazone zum scharfen Anbraten von Fleisch. Sogar drei der Gasgrills sind mit einem horizontalen Spießbratenbrenner ausgestattet sowie mit einem Drehspieß, auf dem Braten, Spanferkel oder Haxen und Geflügel wie Hähnchen oder Ente zubereitet werden können. Zwei Gasgrill kommen mit einer Aromabox, mit welcher Holzchips zum Räuchern verwendet werden können, sodass das typische rauchige Grillaroma ins Fleisch ziehen kann. Zudem verfügen alle Gasgrills im Test über einen Seitenbrenner, der als zusätzliche Kochstelle zum Zubereiten von Beilagen, Suppen, Saucen oder Desserts neben dem eigentlichen Grillen verwendet werden kann. Somit eignen sich die Gasgrills als alternative Outdoor-Küche, auf der komplette Menüs gegrillt und gekocht werden können.

Sogar große Gasflaschen passen dank der 33 cm im Durchmesser betragenen Auslassung in den Grillwagen.