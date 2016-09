Nimmt das Bügeln mit einem klassischen Bügeleisen noch viel Zeit in Anspruch, lässt sich die Wäsche mit einer Dampfbügelstation durch den kraftvollen Dampf vergleichsweise zügig glätten. Zudem glänzen sie mit gleitfähigen Sohlen. In unserem Vergleichstest haben sich 10 Dampfbügelstationen bewiesen.

Viel Dampf gegen Falten

Das Bügeln geht mit kräftigem Dampfausstoß besonders leicht von der Hand. Denn so lassen sich hartnäckige Falten anfeuchten und so leichter aus dem Gewebe herausbügeln. Da bei den Dampfbügelstationen ein umfassender Wassertank sowie ein integrierter Dampfboiler verbaut sind, lässt sich damit weit mehr Dampf erzeugen als mit einem klassischen Bügeleisen. Mit mindestens 100 g/min ist die Dampfausgabe sehr effizient und kraftvoll, daher können schwere Stoffe in recht kurzer Zeit von Falten befreit werden, ohne dass dies besonders mühsam ausfällt oder vermehrt Kraft benötigt. Alle Modelle in unserem Vergleichstest sind aufgrund des Dampfausstoßes auch zum vertikalen Abdampfen geeignet, sodass die Bügelstationen vielseitig einsetzbar sind und Kleidung, die vom kurzen Tragen oder vom Lagern im Schrank leicht angeknittert sind, schnell wieder aufgefrischt werden kann.

Komfortable Ausstattung

Besonders praktisch und komfortabel bei der Ausstattung der getesteten Dampfbügelstationen sind die angebrachten Anzeigen, welche dem Anwender stets Aufschluss über den Status der Station geben. So zeigt die Bereitschaftsanzeige an, dass die Station vollständig aufgeheizt und einsatzbereit ist. Auch der Wassertank ist bei den meisten Modellen abnehmbar und verfügt über eine Wasserfüllstandsanzeige, die angibt, wenn zu wenig Wasser im Tank ist und dieser entsprechend aufgefüllt werden muss. Bei einigen Modellen ist zudem eine Entkalkungsanzeige vorhanden, welche an die Entkalkung des Modells oder den Wechsel des Kalkfilters erinnert. Acht der getesteten Dampfbügelstationen sind zudem mit einer Abschaltautomatik ausgestattet, sodass sich die Station selbst abschaltet, wenn diese nicht genutzt wird. Zwischen 5 Minuten und 30 Minuten kann diese Phase modellabhängig andauern. Zwei der Modelle verfügen über keine Abschaltautomatik, sodass hier besondere Vorsicht geboten ist.

Zügig gebügelt

Drei der Dampfbügelstationen aus unserem Vergleichstest verfügen über eine optimale Bügeltemperatur, mit der alle Textilien bedenkenlos und einfach gebügelt werden können. Daher muss die Kleidung nicht vorab nach der Temperatur sortiert werden, sondern kann direkt gebügelt werden. Bei den übrigen Stationen lässt sich die gewünschte Temperatur entsprechend den zu bügelnden Textilien einstellen. Bei diesen Modellen ergibt sich allerdings meist das Problem, dass bei einer niedrigen Temperatureinstellung kein oder nur wenig Dampf erzeugen lässt. Dafür wird dann vermehrt Wasser ausgegeben, dass es zu unschönen Wasserflecken auf der Kleidung kommt. Bei einem Modell wird bei niedrigster Temperatureinstellung Wasser statt Dampf in das Bügeleisen geleitet und erst ausgegeben, wenn die Temperatur höher gestellt wird, dass es dann mit Kalk herausgeschäumt wird und die frische Wäsche ruiniert. Nur zwei der Dampfbügelstationen mit Temperaturstufen geben jederzeit Dampf aus, ansonsten gilt dies auch für die drei Stationen mit optimaler Temperatur.