Ob für den Urlaub am Strand oder in den Bergen, die Geschäftsreise oder das Backpacker-Abenteuer – das richtige Reisegepäck ist dabei unverzichtbar. Dabei kommt es nicht nur auf den Stauraum selbst an, sondern auch wie leicht, robust und flexibel das Gepäckstück ist. Praktische Allrounder sind Reisetaschen; vor allem, wenn sie sowohl getragen als auch gezogen werden können. Denn viele moderne Reisetaschen sind auch mit Rollen und Teleskopgriff ausgestattet und lassen sich so noch einfacher transportieren. Insgesamt 9 Reisetaschen ab einer Höhe von 64 cm waren in unserem Test vertreten. Dabei haben wir geprüft, welches Modell besonders praktisch zu handhaben ist und sich auch von Wasser nicht beeindrucken lässt.

Bewertungskriterien auf einem Blick

In unserem aktuellem Test erfahren Sie, welches der getesteten Reisetaschen die Strapazen einer langen Reise gut übersteht und besonders praktisch ist.

Ausstattung

So unterschiedlich wie die Reiseziele fallen auch unsere Anforderungen an das Gepäckstück aus. Unter diesem Kriterium haben unsere Tester die Reisetaschen u.a. auf ihre Verarbeitung, die Anzahl und Größe der Fächer, Gurte, Netze und die Anzahl separater Taschen überprüft. Auch das Fassungsvermögen und das Eigengewicht einer Reisetasche haben unsere Tester und Testerinnen überprüft.