Glätteisen haben sich mit der Zeit nach und nach etablieren können; mittlerweile zählen sie zum absoluten Standardrepertoire in modernen (Damen-)Haushalten. Schließlich kann man mit ihnen nicht nur Krausen, Locken und Wellen einebnen, sondern das Haar auch in ebenso simpler wie schneller Art und Weise stylen. Mit einem Glätteisen sind die Zeiten von „Bad Hair Days“, an denen sich das Haar nach allen Seiten hin zu winden scheint, vorüber; dank der hohen Temperaturen wird auch die wildeste Mähne in Minutenschnelle zur ordentlichen Frisur. Wir haben 7 verschiedene Modelle geprüft und ermittelt, wo ihre Stärken und Schwächen wurzeln.

Mit hohen Temperaturen arbeiten sie alle; doch solche alleine sind kein Garant, um Haare in ansprechender Art und Weise stylen zu können. Schließlich können Haare durch hohe Temperaturen auch Schaden nehmen; daher sollte man immer nur mit solchen Temperaturen arbeiten, denen das Haar ohne weiteres widerstehen kann. Manche Glätteisen ermitteln den Haartypus und passen die Temperatur automatisch an (bspw. das Satin Hair 7 SensoCare von Braun). Die Qualität des Glätteisens spielt in erheblichem Maße mit ein: Es muss sich ohne Widerstand durch die Haare ziehen lassen; ansonsten können diese nach und nach porös werden.

Das Glätteisen sollte sich selbstverständlich auch intuitiv handhaben lassen; das Gewicht und die Größe bestimmen darüber, wie erschöpfend die Arbeit ist. Da man hier mit Temperaturen von bis zu 230 °C vorliebnimmt, sollte das Glätteisen außerdem sicher sein: Dies setzt zu allermindestens einen vollisolierten Korpus voraus. (Schutz-)Kappen o. ä., mit denen sich das Glätteisen verschließen lässt, erhöhen die Sicherheit weiter. Damit sich das Glätteisen auch wirklich mit allen Haartypen verwenden lässt, sollte es ein weites Temperaturspektrum abdecken.