4 Waschtrockner im Vergleichstest

Ein Waschtrockner scheint die (fast) perfekte Symbiose darzustellen: nur minimalen Raum einnehmend, verwandelt er verschmutzte T-Shirts und Hosen in saubere, tragfertige Kleidung. Als Kombination von Waschmaschine und Trockner bietet er für all diejenigen, die Platz sparen müssen und die keine Wäscheleinen von Wand zu Wand spinnen möchten, die ideale Lösung. Moderne Geräte versprechen zudem eine exzellente Wasch- und Trockenleistung bei verhältnismäßig niedrigem Energie- und Wasserverbrauch. Das ETM TESTMAGAZIN hat vier Geräte mit der Energieeffizienzklasse A für Sie getestet.

Ein Waschtrockner verbindet die Funktionen einer Waschmaschine und diejenigen eines Trockners in einem Gerät. So können auch kleinere Haushalte in den Genuss eines Trockners kommen. In Bezug auf die Wasch- und Trockenleistung stehen sie den Einzelgeräten kaum nach. Während Trockner und Waschmaschine jedoch als Einzelgeräte ausgereifte Systeme sind, die mittlerweile sehr energie- und wassersparend arbeiten, müssen bei Waschtrocknern etwas höhere Verbrauchswerte in Kauf genommen werden. Insbesondere der Wasserverbrauch fällt höher aus, da die meisten Waschtrockner im Gegensatz zu Wäschetrocknern Wasser zum Trocknen nutzen. Dies hat allerdings auch Vorteile: Die Flusen aus der Wäsche werden mit dem Abwasser ausgespült. So entfällt die Reinigung des Flusensiebes und das Entleeren des Kondenswasserbehälters. Es kann jedoch nie so viel Wäsche getrocknet wie gewaschen werden. Wenn Waschprogramme eine Beladung von zum Beispiel 9 kg Wäsche ermöglichen, können oft nur 6 kg getrocknet werden. Das heißt, es muss entweder von Beginn an weniger Wäsche in die Trommel gefüllt oder nach dem Schleudern ein Teil der Wäsche aus der Trommel entnommen werden. Diese muss separat oder später getrocknet werden. Für große Haushalte, in denen viel Wäsche anfällt, sind Einzelgeräte also empfehlenswerter. Wenn die maximale Füllmenge der Trommel nur selten ausgereizt und der Platz in der Wohnung knapp ist, ist ein Waschtrockner für die tägliche Wäschereinigung gut geeignet. Wir haben vier Modelle mit der Energieeffizienzklasse A und Füllmengen von 7 bis 10 kg in Bezug auf ihre Wasch- und Trockenleistung, auf ihre Handhabung, ihre Verbrauchswerte und ihre Ausstattung getestet.

Waschtrockner - Grundlagen

Waschtrockner sind praktische Kombinationsgeräte, welche die Funktion einer Waschmaschine und diejenigen eines Wäschetrockners auf kleinstem Raum miteinander verbinden. Damit sind sie besonders für diejenigen zu empfehlen, die Platz sparen müssen, aber nicht auf einen Trockner verzichten möchten. Die meisten Waschtrockner nutzen für den Trocknungsvorgang Wasser, mit dessen Hilfe die heiße und feuchte Luft aus der Trommel kondensiert. Im Gegensatz zu Einzelgeräten entfällt dann die Leerung eines Kondenswasserbehälters und eines Flusensiebs nach Beendigung eines Programms, denn das Kondenswasser wird mitsamt der Flusen als Abwasser abgeleitet. Dementsprechend fällt der Wasserverbrauch bei Waschtrocknern höher aus als bei Einzelgeräten. Mittlerweile bieten die meisten Modelle Eco-Programme an, mit denen sich sowohl beim Waschen als auch beim Trocknen Energie und Wasser einsparen lassen. Zudem lassen sich manche Geräte auch per App über ein Smartphone oder einen Tablet Computer steuern. Dadurch können die Programme der Waschtrockner auch von unterwegs aus gestartet, angehalten und überwacht werden. Zusätzlich kann eine Vielzahl an Programmen auf die Waschtrockner heruntergeladen werden: So kann das Programmangebot individuell angepasst werden.