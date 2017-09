Sie finden sich in den meisten Haushalten, können verschiedensten Zwecken dienen und haben im Wesentlichen doch nur eine Funktion: Sie erhitzen Wasser. Wasserkocher sind nicht ohne Grund so beliebt, denn kein anderes Gerät im Haushalt erhitzt Wasser so schnell und sparsam. So simpel ein Wasserkocher äußerlich auch erscheint – missen will man ihn doch nicht. Dabei kommen die verschiedenen Modelle jeweils mit anderen Minimal- und Maximalvolumen, verarbeiteten Materialien und Funktionen; auch arbeiten manche Wasserkocher sehr schnell, während sich andere eher Zeit lassen. So kann jeder ein seinen Ansprüchen genügendes Modell finden. Ob für empfindliche Teesorten, Säuglingsnahrung, Instant-Lebensmittel – ein Wasserkocher kann mehr als nur heißes Wasser. Das ETM TESTMAGAZIN hat 23 Wasserkocher mit maximalen Füllmengen von 1,0 bis 1,8 Litern und mit einer Leistung von bis zu 3.000 Watt für Sie geprüft.

Das Pfeifen des Wasserkessels ist längst verstummt und wurde durch berührungsempfindliche Tasten, LED-Beleuchtung und gradgenaue Temperatureinstellung abgelöst. Wenngleich ein alter, vor sich hinpfeifender Wasserkessel in manchen noch eine gewisse Romantik und Nostalgie auslösen mag, bieten moderne elektrische Wasserkocher doch viel mehr Komfort und Sicherheit.

Heute messen die in vielen Wasserkochern eingebauten Temperaturfühler auf das Grad genau die Temperatur des Wassers. Die Programmierung einer Wunschtemperatur ist insbesondere für junge Eltern und für Genießer von empfindlichem weißen und grünen Tee, die bei Temperaturen von 50 bis 85 °C ziehen müssen, eine große Erleichterung. Die Wasserkocher unseres Tests unterscheiden sich teils erheblich in ihrer Ausstattung; so sind 12 der 23 getesteten Modelle mit einer Temperaturwahl von 40 bis 100 °C ausgestattet, 11 der Geräte bieten zudem eine Warmhalte-Funktion, bei der das eingefüllte Wasser bis zu 2 Stunden auf der gewünschten Temperatur gehalten wird. Wir haben die Wasserkocher auf ihre Funktionalität, ihre Handhabung, ihre Verarbeitung und ihren Stromverbrauch während des Betriebs und im Stand-by-Modus geprüft und bewertet.

Das Wichtigste

Für wen geeignet: Für alle, die Wasser schnell und energiesparend zum Kochen oder auf die gewünschte Temperatur bringen möchten.

Interessant: Der erste elektrische Wasserkocher wurde 1893 auf der Weltausstellung in Chicago präsentiert. Im Gegensatz zu Kesseln, die auf dem Herd erhitzt wurden, war er allerdings sehr ineffizient und setzte sich erst nach technischen Verbesserungen durch.

Aufgefallen: Alle Modelle sind mit Sicherheitsvorrichtungen wie einem Trockengehschutz und einem Überhitzungsschutz ausgestattet.