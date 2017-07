Neben einem Kaffeevollautomaten wirkt die gute alte Filterkaffeemaschine fast etwas altbacken. Statt Cappuccino, Latte Macchiato und Espresso zaubert sie nur eines: schwarzen Kaffee. Der in den letzten Jahren stark gewachsenen Beliebtheit von Kaffeevollautomaten kann die klassische Kaffeemaschine dennoch trotzen, denn Filterkaffee steht in Deutschland mit 62 % Marktanteil immer noch an erster Stelle der gekauften Kaffeeprodukte. In unserem Vergleichstest haben wir 15 unterschiedliche Filterkaffeemaschinen für Sie getestet und miteinander verglichen.

Bewertungskriterien auf einen Blick

In unserem Test haben wir 15 Filterkaffeemaschinen auf den Prüfstand gestellt und nach folgenden Kriterien bewertet