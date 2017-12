12 Toaster im Vergleichstest

Alltag und Kult: Dem Toast gelang es immer wieder, beides spielerisch miteinander zu verbinden. Vom internationalen Frühstückstisch ist der Toast nicht wegzudenken, als Toast Hawaii bleibt er eine liebevolle Erinnerung an die siebziger Jahre und als Trinkspruch leitet er gesellige Runden ein. Der Toaster ist einerseits zeitloses Küchengerät und andererseits im Design stets eng mit dem jeweiligen Zeitgeist verknüpft. In Gestalt eines riesigen getoasteten Mosaiks ist ihm sogar der Sprung in die Kunstwelt gelungen. Das Motiv des Kunstwerkes: Ein Toaster. Von goldgelb bis goldbraun. Durch und durch knusprig oder lediglich ein krosser Touch. Wie mögen Sie Ihren Toast? Stufenlose Einstellungen der Röstgrade versprechen gleichbleibenden und individuellen Genuss mit jedem Bissen. Grund genug einmal näher hinzuschauen. Wir haben uns auf die Suche nach dem knusprig goldenen Toast gemacht und uns zwölf ausgewählte Toaster im Detail angeschaut.

Ob in der Studentenbude, der Familienküche oder dem trendigen Loft - Toaster finden sich in nahezu jedem Haushalt. Ein Toast ist schnell zubereitet, versüßt mit Honig und Marmelade das Frühstück, dient als schmackhafter Sattmacher und als Basis für die kleine Mahlzeit zwischendurch.

Eine breitgefächerte Mischung an Modellen deckt inzwischen die verschiedenen Essgewohnheiten ab. Ob als traditioneller Doppelschlitztoaster für die klassischen Kastenbrote oder als Langschlitztoaster für diejenigen, die auch bei anderen Brotvarianten nicht auf Röstaromen verzichten möchten - es existieren Modelle für alle Vorlieben. Zusätzliche Funktionen wie vorprogrammierte Auftau-, Aufback- oder Aufwärmeinstellungen gehören inzwischen zum gängigen Repertoire. Die sogenannte Bagel-Funktion ermöglicht sogar das einseitige Toasten der Backwaren.

Die vielfältigen Ansprüche an den Toaster spiegeln sich in diesem Test wider. Das geprüfte Sortiment ist facettenreich und Modelle mit diversen Besonderheiten für die unterschiedlichsten Lebensgewohnheiten finden sich hier wieder. Die Auswahl dieser Funktionen wurde geprüft und Sicherheitsaspekte und Nutzerfreundlichkeit wurden sorgfältig begutachtet. Das wesentliche Augenmerk lag jedoch auf der klassischen Königsdisziplin des Toasters: Der Röstung und der Frage, welchem Toaster eine gleichmäßige Bräunung gelingt.

Toaster - Aufbau & Funktion

Die Heizelemente A bestehen in der Regel aus Legierungen von Nickel, Eisen und Chrom. Diese befinden sich auf Kunst-Glimmer-Platten.

Der Toast wird in einen Korb gesteckt und mechanisch über einen Hebel B nach unten gedrückt. Dieser Korb wird dann entweder elektronisch über Magneten oder thermisch-mechanisch (mit Hilfe eines Bimetalls) unten festgehalten.

Bei einem elektronisch gesteuerten Toaster wird die Dauer der Röstung über ein Potenziometer C bestimmt. Der Bräunungsgrad wird eingestellt und an die Steuerung weitergegeben. Den Toast und die Schaltkontakte hält ein Elektromagnet nieder. Die Freigabe des Haltemagneten wird über einen integrierten Schaltkreis gesteuert. Mit der Freigabe endet der Toastvorgang.

Bei der thermisch-mechanischen Bimetallsteuerung wird die Verformung des Bimetalls durch die jeweilige Einstellung verändert. Wird der Hebel betätigt, schließen sich die Kontakte für die Heizelemente. Der Toastvorgang endet, sobald der Bimetallstreifen sich wieder abkühlt. Die eingestellte Kontrolle des Röstgrades bestimmt, wann dies der Fall ist. Nachdem die Heizelemente des Toasters das Brot auf den gewünschten Bräunungsgrad gebracht haben, schaltet sich der Toaster automatisch ab. Sofort kühlen die Heizelemente wieder ab, das Brot wird ausgeworfen und kann entnommen werden.

Das kleine Toaster-ABC