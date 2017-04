Mit einem Fahrrad lassen sich neben dem Herz auch alle Teile der Bein- und Gesäßmuskulatur stärken, ohne Bänder, Gelenke und Sehnen in erheblichem Maße zu belasten. Das Fahren in der Natur ist bei hellblauem Himmel, wärmendem Sonnenschein und maßvollem Wind zwar wundervoll sein; anders sieht es aber schon bei Sturm und herab prasselndem Niederschlag aus. Für all diejenigen, die auch außerhalb der milderen Saison radeln wollen, empfiehlt sich ein modernes Ergometer. Mit einem solchen kann man sich zu jedem Zeitpunkt auch Zuhause dem Training widmen und währenddessen auch noch jede einzelne Trainingseinheit eigens nach Zeit, Widerstand und Puls den persönlichen (Trainings-)Zielen anpassen. Des Weiteren kann man sich auch noch mit Musik, Filmen oder Serien motivieren. Wir haben jüngst 8 (Sitz-)Ergometer geprüft.