Wissenswertes zu Frühstückssets

In den meisten Fällen entscheidet allein das Design des Frühstückssets über dessen Kauf. Wasserkocher, Kaffeefiltermaschine und Toaster werden nur selten in die Küchenschränke verbannt und bleiben meistens offen und gut sichtbar in der Küche stehen. Da sollte das Frühstücksset auch ideal zum Ambiente der eigenen Küche passen und am besten den ein oder anderen Blick anziehen. So sollte man sich vor der Kaufentscheidung darüber klar werden, welches Design mit dem heimischen Interieur am besten harmoniert. Erst anschließend pflegen sich die meisten Käufer über die jeweiligen Leistungen und Funktionen Gedanken zu machen.

Testbericht Mehr Informationen und einen Ausführlichen Testbericht zu 10 Frühstückssets finden Sie in der Ausgabe 01/2016 vom ETM TESTMAGAZIN.

Nützliche Funktionen

Was hier als bedeutsam erachtet wird, ist von Käufer zu Käufer verschieden: kurze Zubereitungszeiten, niedriger Stromverbrauch oder umfangreiches Zubehör. Meistens ist eine kurze Zubereitungsdauer mit einem höheren Stromverbrauch verbunden; ebenso verhält es sich andersherum. Daher kann man sich in erster Linie zwischen Schnelligkeit und Sparsamkeit entscheiden. Hinsichtlich des jeweiligen Funktionsspektrums kann man allerdings sehr wohl differenzieren:

Ein Wasserkocher kann beispielsweise mit Temperaturstufen und einer Warmhaltefunktion versehen sein, was besonders für Teetrinker ideal ist, da viele Teesorten nicht mit siedendem Wasser übergossen werden sollten, um ein reichhaltiges Aroma entwickeln zu können.

Eine Kaffeefiltermaschine kann einen Timer aufweisen, mit welchem der Startzeitpunkt des Brühvorgangs einprogrammiert wird. Dies empfiehlt sich vor allem denjenigen Personen, deren Tagesablauf strikt geregelt ist und die daher wissen, wann sie typischerweise ihren Kaffee genießen. Aber auch Frischeanzeigen und Aromafunktionen kommen immer öfter bei den Modellen vor, die vor allem den Kaffeegenuss komfortabler gestalten. Durch eine längere Brühdauer wird der Kaffee aromatischer. Und die Frischeanzeige erinnert, wie lange der Kaffee warmgehalten wird, da er nach spätestens einer Stunde an Geschmack einbüßt.

Ein Toaster eignet sich nicht nur zum Rösten von Brot, sondern auch zum Auftauen, Aufwärmen und Aufbacken von Brot und anderen Backwaren. Wem das Design eher nebensächlich ist, der kann seine Frühstückskomponenten auch aus den verschiedenen Sets.

Die Komponenten eines Frühstückssets

Der Wasserkocher

Der Großteil der Wasserkocher kocht das Wasser bis zum Siedepunkt (100 °C) auf; manche Modelle bieten indes verschiedene, darunter gelegene Temperaturstufen; andere erlauben es auch, das schon erhitzte Wasser nurmehr warmzuhalten.

Der Toaster

Während jeder Toaster verschiedene Bräunungsstufen bietet, fehlen Auftau- und Aufwärmfunktionen noch immer bei vielen Modellen. Standardmäßig verbaut sind mittlerweile aber ein Brotlift und ein Brötchenaufsatz.

Die Filterkaffeemaschine

Der Filterkaffee erfreut sich noch immer größter Beliebtheit, da der Kaffee schonend und ohne Druck zubereitet wird und durch die Kanne auch mehrere Tassen gleichzeitig gebrüht werden. Das Funktionsensemble moderne Filterkaffeemaschinen erschöpft sich nicht im Zubereiten von Kaffee: So sind die meisten Modelle mit speziellen Aroma-Funktionen, Permanent- und Wasser-Filtern, Timern und vielem mehr versehen.