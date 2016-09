Funktionsweise von aktiven Bügeltischen

Jeden Tag bügeln Millionen von Menschen ihre Kleidung, doch dass das Bügelergebnis auch von Art und Beschaffenheit des Bügeltisches abhängt und nicht nur von den eigenen Fertigkeiten, wissen nur die wenigsten. Wie wichtig z.B. die richtige Höhe des Bügeltisches ist, wie praktische Hilfsmittel wie eine Dampfschlauchhalterung die Arbeit erleichtern, was ein festsitzender Überzug bewirkt und welche Besonderheiten aktive Bügeltische bieten, erfahren Sie hier.

Die Bügeltisch-Spitze

Die Spitze des Bügeltisches sollte nur so breit sein, dass sich schmale Kleidungsstücke noch problemlos über sie aufziehen lassen. Weiterhin sollte sie so geformt sein, dass die Schulterbereiche von Hemden oder Blusen problemlos erreicht werden können. Idealerweise handelt es sich um eine schmal zulaufende Spitze, die über herausklappbare Schulterbereiche verfügt.

(1) Dampf, (2) Polsterung, (3) Steckgitter, (4) Ventilator

Aufbau und Funktionen

Wer unter Verwendung einer Dampfbügelstation bügelt, für den kommt ein sogenannter aktiver Bügeltisch in Frage. Ein solcher verfügt über eine Saug- und eine Gebläsefunktion. Die Saugfunktion sorgt dafür, dass der Dampf (1) durch das Gewebe dringt und somit die Textilien besser geglättet werden. Dabei dringt der ausgegebene Dampf zunächst durch den Bezug und die Polsterung des Bügeltisches (2). Die eigentliche Bügelfläche ist mit Steckgitter (3) bestückt, sodass der Dampf hindurch strömen kann. Nach unten ist der Bügeltisch geschlossen, sodass kein Kondenswasser durch den Bügeltisch hindurch auf den Fußboden tropfen kann. Unter dem Steckgitter befindet sich also ein Hohlraum. Dort wird von einem Ventilator (4) ein Sog erzeugt.

Dieser leitet den Dampf durch die Innenseite des Bügeltischs und gibt ihn anschließend aus.

Die Gebläsefunktion funktioniert ähnlich, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Hierbei wölbt sich der Bügelbezug nach außen, sodass sensible Textilien auf ihm abgelegt und somit schonend geglättet werden können. Der Vorteil der Gebläsefunktion besteht darin, dass dank ihr keine Falten in die Textilien eingebügelt werden. Hierbei kommt kein Dampf zum Einsatz.

Mit einer zusätzlichen Heizfunktion kann noch effizienter gebügelt werden, da hier die Hitze nicht nur von oben, sondern auch von unter an die Textilien gelangt. Somit kann die Wäsche schneller geglättet werden. Oft kann die Heizfunktion auch ohne die Saug- bzw. Gebläsefunktion verwendet werden. Hierbei sorgt sie dafür, dass die Wäsche beim Bügeln nicht feucht wird, kein Kondenswasser am Tisch entsteht und die Bügelfläche bei längerem Bügeln auch ohne die Absaugfunktion trocken bleibt.

Weitere Funktionen

Ist die Bügeltisch-Spitze schmal genug, so können bspw. Hosen aufgezogen werden.

Beim Bügeln mit einem aktiven Bügeltisch ist deutlich weniger Dampf sichtbar.

Der Dampf wird durch die Textilien und den Bezug samt Polsterung eingesogen und vom Ventilator an der Austrittsöffnung wieder ausgestoßen.

Ansaugfunktion

Durch das Ansaugen soll die Wäsche fixiert werden, sodass der Dampf optimal durch die Faser durchdringen kann. Der Dampf wird mit abgesaugt.

Aufblasfunktion

Durch das Aufblasen soll das Durchdrucken von Nähten und Knopfleisten bei empfindlichen Textilienverhindert werden.

Der richtige Bügeltisch

Bei der Wahl eines geeigneten Bügeltischs gilt es Einiges zu beachten.

Der Bezug sollte stets fest sitzen, damit sich beim Bügeln keine Falten bilden. Gegebenenfalls ist dieser von Zeit zu Zeit nachzuziehen oder gar auszutauschen.

Zunächst sollte ein Bügeltisch stabil sein. Denn ein wackeliger Bügeltisch erschwert nicht nur das Bügeln selbst und zehrt an den Nerven; vielmehr birgt er auch Gefahren.

Auch sollte die Fläche des Bügeltischs beachtet werden, denn gerade wer häufiger große Teile zu bügeln hat, wird eine große Fläche schnell zu schätzen wissen.

Eine Kabel- bzw. Dampfschlauchhalterung ist eine sinnvolle Ergänzung. Soll ein Dampfschlauch befestigt werden, so ist auf eine entsprechende Größe zu achten. Ist eine Steckdose am Bügeltisch integriert, so wird die Reichweite mit einem Dampfbügeleisen erhöht und es kann ungehindert gebügelt werden.

Weiterhin sollte die Höhe des Bügeltischs variierbar sein, sodass es dem Anwender frei steht, im Stehen oder auch im Sitzen zu arbeiten. Große Personen sollten auf eine Höhe von ca. einem Meter achten, damit sie noch bequem im Stehen bügeln können.

Je nachdem, ob man mit einer Dampfbügelstation oder mit einem Dampfbügeleisen bügelt, sollte auch die Ablagefläche entsprechend groß sein.

Zu guter Letzt sollten das Gewicht und die Lagermaße beachtet werden. Oft sind leichte Bügeltische instabil im Stand, lassen sich dafür jedoch gut transportieren. Allerdings sind schwere Bügelbretter mühsamer aufzubauen und zu transportieren. Hier sollte ein gutes Mittelmaß gefunden werden.