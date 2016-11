Für viele gehört zur Winterzeit die gesellige Runde am Raclette-Grill einfach dazu. Auf der Grillplatte brutzeln Fisch, Fleisch und Gemüse, während in den Pfännchen die gewünschten Speisen mit Käse überbacken werden. Insgesamt 10 Raclette-Grills zeigten ihr Können in unserem Vergleichstest.

Schlemmen ohne stundenlange Vorbereitung

Wer sonst Gäste an Weihnachten oder zu Silvester festlich und auch fürstlich bewirten möchte, verbringt meist zahlreiche Stunden in der Küche. Erst mit der umfassenden Vorbereitung der Speisen für ein ausgeklügeltes mehrgängiges Menü und später mit der punktgenauen Zubereitung ist an Entspannung an jenen Tagen gar nicht zu denken. Doch wer zum Raclette-Abend einlädt, kann nicht nur mit einem schmackhaften und je nach Zusammensetzung der Pfännchenfüllung auch mit einem ausgefallenen Geschmackserlebnis aufwarten, sondern auch mit einer kurzweiligen Vorbereitungszeit. Denn eigentlich müssen die Zutaten nur entsprechend zerkleinert werden, damit sie in die Pfännchen gefüllt werden können. Zudem lassen sich Beilagen wie Salate, Kartoffeln oder Reis ruckzuck dazu vorbereiten. Für jeden Geschmack etwas dabei Während bei einem Menü Rücksicht auf die Geschmäcker der Gäste genommen werden muss, ist ein Racletteabend einfacher, da jeder Gast sein Pfännchen selbst befüllt. So ist es jedem selbst überlassen, sich die Zutaten auszuwählen, die er gerne mag. Ob einfach eine Abneigung gegen eine bestimmte Sorte Lebensmittel vorliegt, eine Unverträglichkeit gar oder ob man sich bewusst dafür entschieden hat, auf bestimmte Speisen in seiner Ernährung zu verzichten, der Gastgeber muss nicht zahlreiche alternative Gerichte für seine Gäste zubereiten. Denn die Gäste bedienen sich selbst, grillen oben auf der Grillplatte, was ihnen beliebt, und füllen ihr Pfännchen entsprechen auf. Auch Vegetarier und Veganer haben zahlreiche Möglichkeiten, um Obst, Gemüse und Tofu zuzubereiten.

Besonderheiten im Test

Bei den getesteten Raclette-Grills gab es sowohl Modelle mit einer antihaftbeschichteten Grillplatte aus Metall als auch einer Natursteinplatte. Mehrere Modelle wiesen sogar eine zweigeteilte Grillfläche auf, die sich aus beiden Materialien zusammen setzte. Einer der Raclette-Grills aus unserem Vergleichstest war zudem mit einer Abstellebene für Pfännchen ausgestattet, die momentan nicht benötigt werden. So gibt es kein unnötiges Herumhantieren mit dem benutzten Pfännchen und es kann jederzeit wieder benutzt werden. Ein weiteres Modell war mit zwei separat bedienbaren Heizelementen ausgestattet, sodass die Grillplatte und die Pfännchen unabhängig voneinander erhitzt werden können. Zudem ist im Test ein Modell vertreten, dass auch einen Fonduetopf mitliefert, der zusätzlich zum Raclette betrieben werden kann.