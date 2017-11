Wirsing mit Lachs Rezept

Winterzeit ist Erkältungszeit! Um das Immunsystem zu stärken, ist eine ausgewogene Ernährung an den kalten und nassen Tagen besonders wichtig. Da kommt frisches Wintergemüse grade recht. Besonders Wirsing bietet viele Vitamine und Mineralstoffe. Neben Vitamin C, Vitamin E und Kalium ist er reich an Folsäure; schon 200 g decken den täglichen Bedarf ab. Dabei ist er mit gerade einmal 26 Kilokalorien pro 100 g sehr kalorienarm; eine willkommene Abwechslung in der Vorweihnachtszeit.

Ein besonderes Rezept für Wirsing mit Lachs, mit dem Freunde und Familie beeindruckt werden können, lässt sich mit der Prep&Cook von Krups schnell und einfach zubereiten.

Zutaten:

1 Zwiebel

100 g Frühstücksspeck in Streifen (zuvor in der Pfanne anbraten)

1 Birne

1 TL brauner Zucker

2 EL Öl

500 g Wirsing

400 ml Gemüsebrühe

4 Lachssteaks

Salz und Pfeffer

1 TL brauner Zucker

4 EL Olivenöl

100 g Frischkäse

Muskat

Zubereitung:

Mit dem Ultrablade Universalmesser wird zunächst eine geviertelte Zwiebel bei Stufe 12 für 2 Minuten zerkleinert.

Anschließend wird das Ultrablade Universalmesser durch den Misch/Rühraufsatz ausgewechselt und der zuvor kross angebratene Speck, eine klein gewürfelte Birne, 1 TL brauner Zucker sowie 2 EL Öl zugegeben. Das Ganze gart dann im Garprogramm P1 für 5 Minuten.

Der gewaschene Wirsing (500 g) wird zunächst grob zerteilt und dann zusammen mit 400 ml Gemüsebrühe in den Topf gegeben. Auch der Dampfgaraufsatz kann jetzt schon aufgesetzt werden. Anschließend wird das Programm P1 auf 30 Minuten gestellt.

In der Zwischenzeit kann der Lachs mit Salz, Pfeffer und dem übrigen braunen Zucker gewürzt und mit dem Olivenöl beträufelt werden. 10 Minuten vor Ablauf der Zeit wird er in den Dampfgarbehälter gegeben.

Nach Ablauf der Zeit den Dampfgarbehälter abnehmen und den Frischkäse unter den Wirsing rühren. Mit Muskat, Salz und Pfeffer abschmecken und servieren! Guten Appetit!