Die Groupe SEB präsentiert mit dem Krups Cook4Me+ einen smarten Multicooker, der mit 150 vorinstallierten Rezepten (40 Vor-, 86 Haupt- und 24 Nachspeisen) sowie 48 vorinstallierten Zutatenprogrammen (bspw. zu Fleisch, Fisch und Gemüse) und 6 verschiedenen Kochprogrammen kommt und eine erhebliche Zeitersparnis verspricht. Das Modell soll mit einem simplen Bedienpanel und einem vorinstallierten Kochassistenten bestechen, der u. a. die jeweils angegebenen Mengen, die Kochmethode und die Kochzeit je nach Rezept und Personenanzahl (2, 4 oder 6) automatisch anpasst. Mit einem breiten Spektrum an Kochmethoden lassen sich alle erdenklichen Speisen optimal zubereiten; mit einem Volumen von bis zu 6 Litern lassen sich jeweils 2 bis 6 Portionen in einem Mal kochen. Für eine leichte Reinigung sind alle Teile auch spülmaschinengeeignet! Am beschichteten Kochbehältnis sollen keine Speisereste kleben bleiben.

Näheres zum Krups Cook4Me+ ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt!