Superfood Kurkuma

Nach Chia-Samen, Goji-Beeren und Granatäpfel kommt nun Kurkuma. Sogenannte „Superfoods“ machen immer wieder von sich reden – durch einen besonders hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. Nun soll das indische Traditionsgewürz Kurkuma seine besondere Wirkung entfalten, z.B. als „Golden Latte“.

Goldgelbe Heilpflanze aus Indien

Das Gewürz Kurkuma wird in der indischen Küche bereits seit Jahrtausenden eingesetzt und soll bei allerlei Beschwerden Linderung verschaffen. Als „heißes“ Gewürz, das im Körper reinigend wirken soll, wird es auch in der ayurvedischen Heilkunst eingesetzt. Zugesprochen werden der gelben Knolle, die zu den Ingwergewächsen zählt, positive Auswirkungen auf Entzündungen und Magen- und Darmbeschwerden. So sollen sich Krankheiten von Arthritis bis zum Reizdarmsyndrom mit Kurkuma lindern lassen.

Alleskönner Curcumin?

Verantwortlich für die Heilwirkungen ist das in Kurkuma enthaltene Curcumin, das für die goldgelbe Farbe der Knolle sorgt. Neben den entzündungshemmenden Wirkungen soll es sich laut einer Studie von Wissenschaftlern der University of California Los Angeles (UCLA) auch positiv auf die Stimmung und das Gedächtnis auswirken. Zudem werden dem Inhaltsstoff durch verschiedene Studien positive Effekte bei Leberleiden, krebshemmende Eigenschaften und eine vorbeugende Wirkung gegen Arterienverkalkung zugesprochen. Viele der positiven Eigenschaften von Kurkuma wurden bisher allerdings nur im Labor und nicht am Menschen nachgewiesen.

So genießen Sie Kurkuma

Wer auf die gesundheitlichen Effekte des Kurkuma setzen will, kann die Trendknolle mittlerweile auch in Kapselform als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Als Gewürz wird Kurkuma schon seit längerem in Pulver- und Pastenform angeboten. Als letzteres kommt es auch in das Trendgetränk „Golden Latte“, auf Deutsch „Goldene Milch“: Dazu werden für eine Portion 250 ml Milch (als vegane Alternative Soja- oder Hafermilch) mit einem Teelöffel Kurkumapaste unter ständigem Rühren erwärmt. Je nach Geschmack wird das Getränk mit Pfeffer, Kokosöl oder Honig verfeinert.