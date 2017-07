Grillen via Smartphone? Das kann man jetzt mit dem OptiGrill Smart. Tefal stellt den smarten Grill erstmals zur diesjährigen IFA vor, obwohl er schon seit ein paar Wochen im Handel ist. Woher der Grill sein Know How in puncto Grillkunst schöpft? Direkt aus dem Internet. Mit der kostenlosen My OptiGrill-App, die mit iOS (ab 8.0) und Android (ab 4.3) kompatibel ist, lässt sich der Grill jederzeit updaten; so soll er das ihm anvertraute Fleisch und Gemüse noch besser zubereiten als zuvor!

Die Idee ist allemal clever. Denn wer schon einmal mit dem ursprünglichen OptiGrill arbeiten konnte, weiß auch, wie exzellent er seine Arbeit verrichtet; und da der OptiGrill als leicht zu bedienendes Grill-System konzipiert worden ist, ist dasjenige, was Tefal mit dem OptiGrill Smart und der My OptiGrill-App bietet, nur ein konsequenter Schritt nach vorne.

