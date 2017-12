Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter?

Die erste Kerze des Adventskranzes ist entzündet und in den kommenden Tagen steht die Entscheidung an, welcher Weihnachtsbaum in diesem Jahr das Zimmer schmücken wird. Duftend oder lange haltbar, nobel oder günstig, ökologischer oder konventioneller Anbau – der Markt deckt alle Vorlieben ab. Ob Nordmanntanne, Blaufichte oder Douglaise-Tanne, mit ein paar Tricks bleibt jeder Baum über die gesamten Feiertage der glanzvolle Höhepunkt in der guten Stube.

Grundsätzlich empfiehlt es sich auf heimische Nadelbäume zurückzugreifen. Die Transportwege sind kurz und sie werden vielfach täglich frisch auf die Märkte transportiert. Der Baum sollte unverletzt und von gleichmäßigem Wuchs sein. Er sollte einen geraden Stamm mit glatter Schnittfläche aufweisen. Die Schnittstelle sollte weiß und nicht ausgetrocknet sein. Die Frische des Baumes lässt sich gut am Glanz der Nadeln erkennen.

Wenn möglich, sollte der Baum nach dem Kauf im Netz an einer sonnen- und windgeschützten Stelle gelagert werden. Im besten Fall wird er direkt nach dem Kauf ein paar Zentimeter angeschnitten und anschließend direkt in einen Wasserkübel gestellt. Viele Gärtnereibetriebe bieten übrigens die Möglichkeit, den Baum bis zur späteren Abholung aufzubewahren. So kann man auch bei beengten Platzverhältnissen eine frühzeitige Wahl treffen und den schönsten Baum auswählen.

Einen Tag bevor es ans Schmücken geht, sollte der Baum ins Zimmer geholt werden, sodass er genug Zeit hat seine Äste in der Wärme auszurichten und seine ganze Pracht entfalten kann. Damit er die besinnliche Zeit gut versorgt übersteht, benötigt er ausreichend Wasser. Bis zu zwei Liter täglich braucht ein Baum von zwei Metern Höhe.

Wenn diese Tipps beherzigt werden, kann das berühmte Grün zur Winterzeit am Heiligen Abend schließlich mit gutem Gewissen besungen werden.