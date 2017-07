Zu den diesjährigen Neuheiten von Miele zählt der Scout RX2, der gegenüber dem ursprünglichen RX1 mit einer größeren Saugleistung bestechen soll. So soll vor allem Teppichböden um bis zu drei Mal gründlicher gereinigt werden; hier spielt vor allem das spezielle Reinigungssystem Quattro Cleaning Power mit ein. Dank der cleveren, dreidimensionalen Steuerung und sieben Sensoren (IR) soll sich der RX2 ohne Zusammenstöße durch den Raum manövrieren. Zwei Frontkameras, die ein Stereobild herstellen, erkennen den Raum und in ihm gelegene Objekte dreidimensional.

Mit einer App lässt sich der RX2 schließlich von überall aus starten und anschließend manuell steuern. Smartphone oder Tablet stellen den Reinigungsstand dar und erlauben es, den Timer eigens zu programmieren. Ein besonderes spannendes Feature ist die Home Vision, mit welcher der RX2 Bilder aus den eigenen vier Wänden in Echtzeit an das Smartphone bzw. Tablet schickt. So kann man auch außer Haus prüfen, wo der Roboter jeweils zugange ist (und wer sich in der Wohnung aufhält).

Näheres unter https://www.miele.de/media/ex/ce/presseartikel/2017/2017-056-neuer-saugroboter-scout-rx2.pdf