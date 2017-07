LG nutzt die diesjährige IFA zwar vor allem zur Präsentation ihrer markanten OLED-TVs. Aber auch in puncto weißer Ware will das südkoreanische Unternehmen mit Innovation prunken. Diejenigen, die sich auch in ihrer Küche nur moderne Technik wünschen, sollten sich einmal die neue Generation von LG Mikrowellen ansehen. Dank eines speziellen Invertmotor in den neuen NeoChef-Modellen und einer präzisen Leistungssteuerung sollen sich Lebensmittel in der Mikrowelle so gleichmäßig erwärmen lassen, wie noch nie zuvor. Die Zeiten hoher Temperaturunterschiede durch eine ungleichmäßige Strahlung der Mikrowellen sind somit passé.

Näheres unter http://www.lg.com/us/kitchen/discovercooking/countertop-microwave-ovens