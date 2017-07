Die F 4WM 10TWIN von LG kommt mit einer großen und einer (sehr) kleinen Waschmaschine: Beide können gleichzeitig waschen, sind aber jeweils separat einstellbar. So empfiehlt sich die kleine Maschine zur Reinigung von empfindlicher Wäsche (Feinwäsche), während die große Maschine mit allen anderen Textilien, also Hosen, Hemden & Co. beschickt werden kann. Eine weiteres Novum ist die 3-in-1-TrueSteam-Technologie. Mit ihr soll sollen sich Milben usw. aus der Wäsche lösen lassen; und zwar nur mit heißem Wasserdampf.

Wir haben dieses Waschmaschinenbündel jüngst geprüft! Hier lesen Sie unseren kostenlosen Testbericht.