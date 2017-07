LG neuer Kühlschrank GSX 961 NEAZ besticht mit einer modernen Glasscheiben-Front: Zwei Klopfer gegen die Scheibe schalten die Leuchtdioden (LEDs) im Inneren des Kühlschranks ein; diese leuchten den so durch die Glasscheibe einsehbaren Kühlschrank mit Licht aus — die Tür kann also zu bleiben. Hierdurch werden erhebliche Temperaturschwankungen verhindert und Energie eingespart.

Der GSX 961 NEAZ arbeitet mit LGs innovativer SmartThinQ-Technologie und lässt sich via Smartphone und Tablet steuern; so können Besitzer etwa die Temperatur des Kühlschrankinnenraums individuell einstellen. Außerdem lassen sich Express-Freeze-Funktionen verwenden, um die Temperaturen schnell herabzusetzen und Probleme mit der Smart-Diagnosis-Funktion beheben. Weitere Features sind die clevere, ein Mehr an Platz bietende Door-in-Door-Technologie sowie die Kombination der Total-No-Frost-Technologie mit einem Multi-Air-Flow-System, mit dem sich eine gleichmäßige Kühlung sicherstellen lässt.

Wir haben den LG GSX 961 NEAZ schon vorab prüfen können und empfehlen daher einen Blick in unseren kostenlosen Testbericht.