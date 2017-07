Niemand hat wirklich Spaß daran, Spülmaschinen ein- oder auszuräumen. AEG macht diesen Prozess mit einer anhebbaren unteren Schublade etwas leichter (ComfortLift) und nutzt die diesjährige IFA, um viele neue Modelle mit dieser Technik vorzustellen. Alle Modelle sollen der Energieeffizienzklasse A+++ angehörig sein und so eine immense Energieersparnis gegenüber älteren Spülmaschinen versprechen. Gleichzeitig will AEG schon seit alters bewährten Produktgruppen neues Leben einhauchen: So soll beispielsweise der Dampfgarer ProBlack mit ausladendem Bildschirm (Thin-Film Transistor Display, TFT) und einer implementierten, virtuellen Rezeptdatenbank präsentiert werden. Damit knüpft AEG an eine alte Tradition an: Schon seit den 1970ern stellt AEG Dampfgarer in verschiedenen Farben und Formen her.