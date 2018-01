Berlins besucherstärkste Messe, die Internationale Grüne Woche (IGW), öffnet vom 19. bis 28. Januar wieder ihre Pforten. Thementouren bieten Orientierungshilfen und erleichtern einen Kurzbesuch nach eigenen Vorlieben und Interessen.

Erlebniswelt Grüne Woche

Seit 1926 bietet die Grüne Woche einen Einblick auf die Entwicklung und Trends in puncto Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Über 1.600 Aussteller aus allen Kontinenten, mehr als 20 Showbühnen und Kochstudios, attraktive Sonderschauen und Wettbewerbe sorgen auch dieses Jahr wieder für ein einzigartiges Angebot. Denn auf der IGW geht es nicht um graue Theorie - Landwirtschaft, Ernährung und Garten werden hier zur sinnlich erfahrbaren Erlebniswelt. Das Konzept ist erfolgreich und so durfte man 2016 rund 400.000 Besucher begrüßen.

Sieben auf einen Streich

Für diejenigen, die sich nicht einfach auf gut Glück in den insgesamt 26 Hallen bewegen möchten, empfehlen die Veranstalter unter dem Motto „Sieben auf einen Streich“ thematische Touren, die an einem halben oder an einem ganzen Messetag zu bewältigen sind.

Ob bei einer kulinarischen Deutschlandtour, Weltreise oder bei einem Spaziergang durch die Bereiche der aktuellen Food-Trends – die Grüne Woche bietet auf diesen Routen im wahrsten Sinne des Wortes etwas für jeden Geschmack.

Wer den Winter satt hat, kann sich in frühlingshaftem Ambiente auf der Blumentour über Neuheiten im Gartenbau informieren oder sich auf Landtour begeben, um Landwirtschaft live und multimedial zu erleben. Für Kinder und Erwachsene bietet die Familientour, die Möglichkeit das Leben und die Tierwelt auf dem Bauernhof hautnah zu erleben.

Eine eigene Tour gilt dem Partnerland der diesjährigen Ausstellung. Bulgarien präsentiert sich und seine landesspezifischen Spezialitäten und Besonderheiten. Nicht nur die kulinarischen, denn Bulgarien ist Weltmarktführer in der Produktion von Rosenöl und verleiht der berühmten Berliner Luft in diesem Januar eine ganz besondere Note.