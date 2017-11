Großrazzia bei Paket-Zulieferern von Polizei und Zoll

Überfüllte Fußgängerzonen und die stundenlange Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken lässt sich in der heutigen Zeit leicht umgehen: in Online-Shops kann schließlich (fast) alles mit nur wenigen Klicks bestellt werden. Die Pakete lassen nicht lange auf sich warten, sondern werden oft schon am nächsten Tag zugestellt.

Von dem zunehmenden Online-Handel ist vor allem eine Branche betroffen: die Paket-Zulieferer. Nach Recherchen des WDR zu den Arbeitsbedingungen bei Transportfirmen, wurden nun illegale Geschäftspraktiken aufgedeckt. Fahrer, die bei Subunternehmen angestellt wurden, wurden teils weit unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns von 8,84 Euro bezahlt. Dazu kommen Vorwürfe der Hinterziehung von Sozialabgaben durch Schwarzarbeit und der Verdacht, Ausländer in gewerbsmäßigem Umfang eingeschleust zu haben. Außerdem steht der Verdacht auf Beihilfe zur Urkundenfälschung im Raum. Daraufhin veranlasste die Kölner Oberstaatsanwaltschaft eine gemeinsame Großrazzia mit der Polizei und dem Zoll. Es konnte umfangreiches Beweismaterial gesichert werden, das nun für die Ermittlungen ausgewertet wird.