LG stellt auch eine Handvoll neuer Audioprodukte vor: Im Mittelpunkt steht hierbei die neue SJ9 Soundbar; sie bedient sich der Dolby Atmos-Technologie, um eine Tonkulisse zu erreichen, die man normalerweise nur aus hochmodernen Kinosälen kennt. Mit ihrem minimalistischen Design passt sie auch in jedes Wohnambiente. Die LG SJ9 Soundbar ist auch mit 4K Sound versehen (Hi Resolution Audio) und solchen Formaten kompatibel, die nicht mit Qualitätseinbußen verbunden sind. Hierdurch soll der ursprüngliche Studioklang reproduziert werden. Zudem lassen sich Audiodateien in Standardqualität bis zu 24 Bit / 192 Hertz hochrechnen, um die subtilen Details und Nuancen jedes einzelnen Titels herauszuarbeiten. Mit der 4K Pass-Through-Technologie stellt die SJ9 Soundbar eine optimale Synchronisation zwischen Audio und Video sicher.

Die LG SJ9 Soundbar ist zu einem Preis von 999,00 Euro (UVP) erhältlich.

Näheres unter http://www.lg.com/de/audio/lg-SJ9