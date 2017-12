Genuss in geselliger Runde

Was dem einen zu Weihnachten die Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat, ist dem anderen an den Feiertagen und Silvester ein gemeinsames Raclette mit Freunden und Familie. Das Beste an letzterem: Jeder ist seines Glückes Schmied und kann die kleinen Pfännchen nach Belieben füllen. Dazu können Fleisch, Fisch und Gemüse in kurzer Zeit auf der oberen Grillplatte zubereitet werden. Bei der Auswahl der Zutaten sind der Fantasie und Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt. Und während der Käse schmilzt und das Fleisch kross gegrillt wird, bleibt genug Zeit für anregende Unterhaltungen in geselliger Runde.