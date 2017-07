Mit den energiesparsamen (A+++) Kühl-Gefrierkombinationen der RB400- und RS670-Serien will Hisense in diesem Jahr Eindruck schinden; schließlich bedient man sich hier auch modernster Funktionen wie beispielsweise ausladender Touchscreens oder innovativer Kühltechniken. Die Dual-Tech-Cooling-Technik erlaubt zwei jeweils selbständige Kreisläufe für das Kühl- und Gefrierteil und gewährleistet so ideale Klimabedingungen (Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Mittels Fast-Freeze-Technologie lässt sich das Gefrierteil schnellstens bis -18 °C herabkühlen, um Vitamine zu konservieren. Auch sollen die Modelle mit speziellen Inverter-Kompressoren besonders leise sein (laut Hisense circa 37 dB(A)).

Hisense richtet sich mit den recht niedrigpreisigen Geräten (RS670N4BC3: 1.099,00 €, UVP, und RB400N4BC3: 699,00 €, UVP) vor allem an den preisbewussten Kunden, der sich doch ein stattliches Maß moderner Technik wünscht.