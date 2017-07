Mit der Z8 Aluminium, dem Vollautomaten der Premiumklasse, bietet JURA vollen Genuss in einer neuen Full Touch Dimension. Die Z8 bietet ein imposantes Spektrum von 21 verschiedenen Spezialitäten (mit und ohne Milch) und eine Handvoll cleverer Funktionen. Dazu zählt beispielsweise der neue 4,3 Zoll messende Touchscreen (Thin-Film Transistor Display, TFT), mit dem JURA ein Zeichen bei der Handhabung von Vollautomaten setzt. Das Modell bietet alles, was in der Premium-Klasse entscheidend ist. Der Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.) gewährleistet bei Espressi und Co. ein Höchstmaß an Aroma. Hierbei wird das heiße Wasser in einer präzise konzipierten Frequenz durch den gemahlenen Kaffee gepresst, sodass sich die jeweiligen Aromen noch besser entfalten können. Dass dabei nur Kaffeepulver in erlesenster Qualität zum Einsatz kommt, stellt das AromaG3-Mahlwerk sicher. Es arbeitet besonders schonend; und dadurch bleiben alle Aromen des Kaffees in ihrer ursprünglichen Form erhalten.

Die JURA Z8 ist zu einem Preis von 2.750,00 € (UVP) erhältlich.

Näheres unter https://de.jura.com/de/produkte-haushalt/kaffeevollautomaten/Z8-Alu-EU-15063