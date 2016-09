Die Weiterleitung von sensiblen Daten wie Passwörtern ist über kabellose Verbindungen immer ein Sicherheitsrisiko. Lösungen für eine größere Sicherheit werden akribisch gesucht. Nun kommt selbst der eigene Körper ins Spiel.

Umfunktionierter Fingerabdrucksensor

Die Forscher der Universitiy of Washington verwendeten Fingerabdrucksensor, wie sie im Smartphone- oder Laptop-Bereich seit längerer Zeit zum Einsatz kommen, für ihre Forschungen.

So sei es ihnen geglückt, den Sensor so zu verwenden, dass er als Speicher und Signalgeber für elektronische, smarte Türschlösser verwendet werden konnte. Der Sensor werde auf dem Smartphone in der einen Hand betätigt und übertrage so den digitalen Schlüssel durch den Körper auf die andere Hand, die den Türknauf berührt. Da die Fingerabdrucksensoren mit einer geringen Frequenz von 2 – 10 Megahertz arbeiten, lassen sie sich gut durch den Körper leiten. Auch werden Signale erst ab einer Frequenz von 30 Megahertz durch die Luft übertragen und können so nicht vom Körper abwandern.

Vielfältiger Einsatz möglich

Die Sensoren, die sonst nur Input verarbeiten, wurden so modifiziert, dass sie Informationen an den Finger weitergeben. Der generierte Output wirkt dann wie ein Passwort, das den Nutzer autorisiert. In dieser Form könne er vielseitig genutzt werden. So könnte dieses Passwort beispielsweise an smarte Schlösser, Wearables (Fitnessarmbänder, Smart-Watches) oder gar Insulinpumpen weitergeleitet werden. Dabei spiele die Körperhaltung oder der Ort des Sensors keine Rolle. Die Signale seien ausreichend stark, um alle Regionen des Körpers zu erreichen.

Quelle: pressetext

Bildquelle: bohed/pixabay