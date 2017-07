LG präsentiert den LG UP970 Ultra HD Blu-ray Player; hierbei handelt es sich um den ersten Blu-ray Player von LG, der die Wiedergabe von High Dynamic Range (HDR)-Inhalten im Dolby Vision-Format erlaubt! LG bedient sich der modernen HDR-Technologie, die auch in Dolby’s High-End Kinosälen rund um den Globus zum Einsatz kommt. Dolby Vision beschert neuartiges Heimkinoerlebnis mit größerer Helligkeit, stärkeren Kontrasten und einem weiten Farbenspektrum. Der UP970 bietet auch verbesserte Dual Format HDR-Kompatibilität; es wird selbst HDR10 unterstützt. Beim LG UP970 Ultra HD Blu-ray Player spielen eine Handvoll Technologien zusammen, um eine bessere Bildqualität zu erreichen: So wird beispielsweise 10-bit Color sowie das Rec. ITU-R BT.2020 Farbspektrum unterstützt; es lassen sich außerdem Inhalte im High-Efficiency Video Coding (HEVC) abspielen. Der LG UP970 kann darüber hinaus eine Vielzahl an Ton-Formaten verarbeiten, inklusive Dolby True HD, Dolby Atmos und DTS-HD Master Audio. LG hat den UP970 Ultra HD Blu-ray Player mit zwei HDMI-Anschlüssen versehen; der HDMI 2.0-Anschluss dient dem Ultra HD Video Output. Der HDMI 1.4-Anschluss ist zum Anschluss an HiFi-Geräte wie Audio-Video-Receiver (AVR) und Soundbars bestimmt. Via Ethernet oder WLAN-Verbindungen können Kunden Online-Inhalte von NETFLIX und Co. streamen. Der USB-Anschluss erlaubt die Wiedergabe von Filmen, Fotos und Musik.

Der UP970 Ultra HD Blu-ray Player ist zu einem Preis von 299,00 € (UVP) im Fachhandel erhältlich.

Näheres unter http://www.lg.com/de/blu-ray-dvd-player/lg-UP970