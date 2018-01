Betrüger nutzen Panik um eine vermeintliche Prozessor-Sicherheitslücke aus

Neue Spam-E-Mails spiegeln vor, eine jüngst identifizierte Prozessor-Sicherheitslücke beheben zu wollen. Der Absender gibt sich als das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) aus – in Wahrheit handelt es sich um Betrüger.

Betrüger werden immer schneller und knüpfen mit ihren Taten oftmals an aktuelle Themen an. So kursiert gegenwärtig eine E-Mail, welche angeblich vom BSI stammt. In dieser wird über bestimmte Prozessor-Sicherheitslücken sowie vermeintliche Hackerszenarien mit dem prägnanten Namen „Specture“ und „Meltdown“ berichtet und ein Link angegeben, der den Weg zu einem vermeintlich erforderlichen Sicherheitsupdate weisen soll. Hinter dem Link verbirgt sich eine Website, welcher derjenigen des BSI - jedenfalls bei einem flüchtigen Blick - sehr ähnlich ist. Tatsächlich verbirgt sich hinter dem Update jedoch eine Schadsoftware. Daher rät das (echte) BSI eindrücklich davor, E-Mails dieser Art überhaupt weiter zu beachten. Gerade den Link zu dem angeblichen Update sollte man keinesfalls anklicken. Wer eine solche E-Mail erhält, sollte sie sofort löschen.