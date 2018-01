Betrüger nutzen Prozessor-Sicherheitslücke Panik aus

Neue Spammails gaukeln vor, eine Prozessor-Sicherheitslücke zu beheben. Der Absender ist angeblich der BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) – in Wahrheit stecken gemeine Betrüger dahinter.

Betrüger werden immer schneller und machen sich aktuelle Geschehen zu nutzen. So kursiert aktuell eine E-Mail, welche angeblich vom BSI stammt. Dort wird über die Prozessoren-Sicherheitslücken sowie die entsprechenden Angriffsszenarien „Specture“ und „Meltdown“ berichtet und ein Link zu einer Seite angeboten, auf dem es angeblich ein Sicherheits-Update gibt um diese zu beheben. Hinter dem Link verbirgt sich eine Website, welche der des BSI sehr ähnlich ist. Tatsächlich verbirgt sich hinter dem Update jedoch eine Schadsoftware. Daher rät das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik aktuell davor, auf derartige Mails zu reagieren. Auch der Link zu dem angeblichen Update sollte keinesfalls geöffnet werden. Wer eine solche E-Mail erhält, sollte die am besten sofort löschen. Außerdem informiert er, dass legitime Sicherheitsupdates ausschließlich vom jeweiligen Hersteller zur Verfügung gestellt würden.