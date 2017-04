Die speziellen recumbent bikes kommen ursprünglich aus dem Bereich der Physiotherapie (Rehabilitation). Sie brillieren mit einer speziellen Lehnen- und Sitzposition und schonen so die Wirbelsäule; dies können vor allem Menschen mit Wirbelsäulenproblemen (Bandscheiben usw.) voll ausschöpfen. Mittlerweile pflegt man recumbent bikes aber auch im normalen Sport (bspw. in Fitnessstudios) zu verwenden. Das nimmt nicht weiter wunder: Schließlich kann ein in solchem Maße schonendes Training eher zu regelmäßigem Training motivieren; des Weiteren muss man die Hände nicht immer vor sich haben, sondern kann sie bspw. zum Handhaben eines Smartphones oder eines Tablet Computers verwenden. Wir haben 3 moderne (Liege-)Ergometer geprüft.