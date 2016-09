Kaffeeportionsmaschinen im Test

Auf leckeren Kaffeegenuss möchten die wenigsten Leute verzichten. Wer dabei aromatischen Kaffee wie vom Barista ohne besonderen Aufwand genießen möchte, kann mit Kaffeeportionen auf Knopfdruck sein Wunschgetränk zubereiten. Insgesamt fünf aktuelle Kaffeeportionsmaschinen sind in unserem Test vertreten.

Einfach und schnell – Kaffeegenuss auf Knopfdruck

Spielend leicht lassen sich mit einer Kaffeeportionsmaschine aromatischer Kaffee und kräftiger Espresso einzig auf Knopfdruck zubereiten. So einfach und komfortabel gelingt die Bedienung. Alle getesteten Modelle sind zudem in unter einer Minute vollständig aufgeheizt, sodass direkt ein Getränk bezogen werden kann. Auch die einzelnen Getränke lassen sich zügig brühen: In unserem Vergleichstest war die Brühdauer für 100 ml Kaffee zwischen 20 und 32 Sekunden angesiedelt. Ist eine Kaffeekapsel oder ein -pad eingelegt und die Maschine ordnungsgemäß aufgeheizt und der Wassertank befüllt, genügt ein Knopfdruck zur Bestimmung der gewünschten Tassenmenge und schon kann der Kaffee bezogen werden. Eine Kaffeeportionsmaschine ist sogar so konzipiert, dass sie über eine kostenloses App über Smartphone und Tablet bedient werden kann.

Umfangreiches Getränkeangebot

Je nach Hersteller und verwendetem Kapsel- oder Pad-System fallen die möglichen Getränke besonders vielseitig aus. Zwischen 16 und 40 verschiedenen Getränkesorten werden von den jeweiligen Herstellern angeboten. Dazu gehören neben Kaffee und Espresso auch andere Kaffeespezialitäten beispielsweise mit unterschiedlicher Aromaintensität oder zugefügtem Schokoladenaroma. Des Weiteren gibt es in den entsprechenden Getränkesortimenten auch Kakao, Tee und Milchgetränke. Zwei der getesteten Modellen eignen sich nicht nur dazu, heiße Getränke zuzubereiten, sondern ermöglichen auch den Bezug von kalten Getränken. Während drei der Kaffeeportionsmaschinen Milchgetränke nur über Kapseln und Pads mit Milchpulver zubereiten, ist ein Modell in unserem Test mit einem integrierten Milchaufschäumer ausgestattet, sodass frischer und viskoser Milchschaum innerhalb kürzester Zeit für zahlreiche Getränkevariationen zubereitet wird.

Individueller Kaffeegenuss

Die einzelnen Kaffeeportionsmaschinen verfügen über zwei bis sieben voreingestellte Getränkemengen, sodass ja nach Geschmack und Getränkesorte die entsprechende Wassermenge ausgewählt werden kann. Während bei drei der Maschinen nach dem eigentlichen Bezug die Getränkeausgabe noch verlängert werden kann, lässt sich bei zwei Modellen die Ausgabe individuell und stufenlos den eigenen Wünschen anpassen. Wer einen kräftigeren Kaffeegenuss bevorzugt, kann den Bezug auch jederzeit vorab beenden, um einen intensiveren Geschmack bei weniger Wasser zu erzielen.