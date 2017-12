Heft 11/2017 – Nr. 147

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Vorweihnachtszeit nähert sich und ist bei vielen Menschen nicht etwa mit ersten Schneefall verknüpft, sondern mit dem von Kardamom, Sternanis, Zimt und Co. durchsetzten, süßlichen Duft frisch gebackener Plätzchen. Gerade diejenigen, die größere Mengen verarbeiten möchten, freuen sich über jede Erleichterung bei der Küchenarbeit. Besonders schwere Teige, wie solche mit Vollkornmehl, lassen sich nur schwierig von Hand verkneten.

Rührmaschinen helfen beim Rühren, Kneten und Vermengen und sind für viele Hobby-Bäcker unersetzlich. Ab Seite 6 lesen Sie in unserem Vergleichstest von 10 Rührmaschinen, welches Modell sich durchsetzen konnte.

Ein strahlendes Lächeln steht jedem, symbolisiert Zufriedenheit und Gesundheit. Wer sicher gehen möchte, dass seine Zähne gesund sind und es auch über lange Zeit bleiben, muss auf beste Mundhygiene achten. Elektrische Zahnbürsten reinigen dabei nicht nur besonders gründlich, sondern sind häufig mit vielen Sonderfunktionen ausgestattet, welche die Mundpflege denkbar einfach machen. Die von uns getestete Zahnbürste Philips Sonicare DiamondClean Smart cashmere grey HX9924/43 erfüllt mit mehreren Reinigungsprogrammen alle Voraussetzungen für beste Ergebnisse. Die Modi bieten von der gründlichen Zahnreinigung über eine spezielle Zahnfleischpflege bis zur Zungenreinigung alles Nötige. Zudem können Sie über die Philips Sonicare-App in Echtzeit kontrollieren, welche Stellen noch geputzt werden müssen. Unseren Test finden Sie auf Seite 30.

Für viele Aufgaben in der Küche ist ein Stabmixer unverzichtbar: zum schnellen Pürieren von Suppen direkt im Topf, zur Herstellung von leckeren Smoothies oder von selbstgemachter Babynahrung. Dabei nehmen Stabmixer dank eines umfangreichen Zubehörs mehr und mehr Aufgaben anderer Küchengeräte wahr und werden so zu kleinen Alleskönnern. Neben dem klassischen Pürieren kann mittlerweile auch gestampft, zerkleinert, aufgeschlagen und gerieben werden. In unseren Vergleichstests ab Seite 48 haben wir sechs Stabmixer ohne Zubehör und neun Stabmixer mit Zubehör für Sie geprüft und miteinander verglichen.

Wem die Aussicht auf die Kälte und Nässe des Herbsts die Motivation auf Sport im Freien verschlägt, kann seine körperlichen Aktivitäten einfach in die eigenen vier Wände verlegen. Ein Laufband für Zuhause bietet nicht nur die Möglichkeit, unabhängig vom Wetter zu sein. Im Gegensatz zum Fitnessstudio haben Sie zudem die absolute zeitliche Flexibilität und keine Wartezeiten am Gerät. Wir haben das Spirit Fitness XT385 Laufband für Sie getestet, das sich mit verschiedenen Trainingsprogrammen und einer praktischen App sowohl an seit Jahren ambitionierte als auch an neue Sportlerinnen und Sportler richtet. Wie das Laufband in unserem Test abgeschnitten hat, lesen Sie ab Seite 84.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre ETM TESTMAGAZIN Redaktion