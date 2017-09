Heft 08/2017 – Nr. 145

Ob nun gleich eine ganze Waschtrommel voll Wäsche oder nur das Lieblingsshirt, das man unbedingt schnell wieder anziehen möchte – von einer Waschmaschine erwartet man, dass sie die Wäsche gründlich reinigt und dabei noch sparsam im Verbrauch ist. Die elf Waschmaschinen in unserem Vergleichstest gehören alle der Energieeffizienzklasse A+++ an und versprechen damit einen besonders niedrigen Stromverbrauch. Dabei weisen die Modelle ein Fassungsvermögen von 8 bzw. 9 kg auf, sodass auch größere Wäschemengen in einem Waschprogramm gereinigt werden. Welche Waschmaschine dabei auch jeden Fleck herauswäscht und dennoch die Fasern und Farben schont, erfahren Sie ab Seite 6.

Zur Vorbeugung von Karies und Parodontitis ist die tägliche Zahnpflege überaus wichtig. Denn nur wenn Zahnbeläge und Plaque vollständig entfernt werden, ist für eine gute Zahngesundheit gesorgt. Mit einer Schallzahnbürste lassen sich dabei mit der gleichen Putzdauer sogar 10 mal mehr Plaque entfernen als mit einer Handzahnbürste. Die neue Philips Sonicare DiamondClean Neue Generation Weiß HX9339/89 ist weiterentwickelt worden und verfügt über eine neuen Putzprogramm zur gründlicheren Zahnreinigung sowie einem neuen Bürstenkopf zur zusätzlichen Zahnfleischschonung. Wie schonend und sorgfältig die Zähne mit der Philips Schallzahnbürste geputzt werden, lesen Sie ab Seite 38.

Sagte man anfangs der Mikrowelle noch nach, dass sie nur zum Aufwärmen von Speisen gut sei, beweisen moderne Modelle ihre Vielseitigkeit bei der Zubereitung von frischen Gerichten. Mit einer Mikrowelle mit (Quarz-)Grill kann aufgewärmt, gegart, gekocht, gebraten, gegrillt, geröstet und gratiniert werden. Die LG NeoChef MH 6535 GIS beweist damit eine Programmvielfalt von 32 automatischen Kochprogrammen. Zudem ist sie mit Smart Inverter-Technologie und iWave-Technologie ausgestattet, welche dafür sorgen, dass die Gerichte in kürzerer Zeit noch gleichmäßiger zubereitet werden. Ab Seite 50 erfahren Sie, ob die neuen Technologie bei der LG Mikrowelle halten, was sie versprechen.

Nicht immer wird eine Kühl-Gefrier-Kombination oder gar ein Side-by-Side-Kühlschrank benötigt. Gerade in Singlehaushalten, dem Ferienhaus oder der Gartenlaube wird zwar ein Kühlschrank benötigt, aber hier reichen meist kleinere Modelle aus. Bei den neun Kühlschränken bis 90 cm Höhe liegt das Volumen des Innenraums zwischen 85 und 150 Liter, sodass hier viel Stauraum für Getränke und Lebensmittel geboten wird. Dabei gehören die getesteten Modelle der Energieeffizienzklasse A+ bis A+++ an und sollen somit auch energiesparend ausfallen. Lesen Sie ab Seite 64, welcher Kühlschrank zuverlässig und energiesparsam kühlt.

Nicht nur zur schnellen Reinigung zwischendurch, sondern auch zur gründlichen Bodenreinigung lässt sich ein Akku-Staubsauger nutzen. Mit integrierter Zyklon-Technologie landet der Schmutz im leicht zu reinigenden Staubbehälter, sodass keine Folgekosten für Staubbeutel entstehen. Der Dirt Devil Blade 32V DD777-1 verfügt zudem über eine Direkt Helix-Technologie, mit der stets die maximale Saugkraft egal bei welcher Position des Staubsauger erzielt wird. Dadurch lässt sich nicht nur der Boden reinigen, sondern auch Möbel, Wände und Decken. Ab Seite 88 können Sie nachlesen, wie effektiv der Dirt Devil Akku-Staubsauger reinigt und wie lange dabei die Akkuleistung ausreicht.

ETM TESTMAGAZIN Redaktion