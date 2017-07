Heft 08/2017 – Nr. 144

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Haushalt, der sich von alleine erledigt – das ist der Traum vieler Hausfrauen und -männer, der sich mit einem Staubsaugroboter ein Stück weit erfüllen lässt. Denn die kleinen Helfer befreien den Boden von täglich anfallenden Verunreinigungen wie Staub, Haaren und Krümeln. Die Steuerung kann bei den meisten Modellen bequem über eine App erfolgen. Während sich die Saugroboter größtenteils mit einer Kamera systematisch durch die Wohnung navigieren, können Sie sich anderen Tätigkeiten widmen. In unserem Test ab Seite 6 erfahren Sie, welcher der neun getesteten Saugroboter mit seiner Reinigungsleistung überzeugen konnte.

Wer regelmäßig Berge von Wäsche zu waschen hat, der weiß wie viel Zeit ein jeder Waschzyklus kostet. Besonders ärgerlich ist es, wenn die große Waschtrommel von einer nur kleinen Ladung belegt wird. Diesem und weiteren Problemen begegnet die F4WM 12TWIN von LG auf clevere Art und Weise. Denn sie vereint mit den Modellen F14WM12GT und T7WM2Mini eine große, 12 kg fassende Waschmaschine mit einer kleinen, nur 2 kg fassenden Waschtrommel. So können insgesamt bis zu 14 kg Wäsche in einem Durchgang gewaschen werden. Die kleinere Trommel bietet dabei Programme für Dessous, Babykleidung oder Feinwäsche. Ab Seite 32 erfahren Sie, wie sich die neuartige Waschmaschine im Praxistest geschlagen hat.

Gerade an heißen Tagen empfiehlt sich ein Eis als eine willkommene Erfrischung. Doch nicht immer ist eine Eisdiele in der Nähe; oftmals wird einem die Vorfreude auch durch Allergien oder Zöliakie verdorben. Da kommt eine Eismaschine gerade recht – denn damit können schon in weniger als einer Stunde eigene Eiskreationen sowie Sorbets zubereitet werden. Wissen was drin ist und so kombiniert, wie man es mag; dabei sind der eigenen Phantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben acht Eismaschinen mit Kompressor sowie fünf kleinere Eismaschinen mit Kühlakku getestet. Erfahren Sie ab Seite 50 die Unterschiede beider Modelle und welches Gerät sich in der jeweiligen Kategorie durchsetzen konnte.

Wer seine Lebensmittel nicht nur platz-, sondern auch energiesparend lagern möchte, für den kommt eine Kühl-/Gefrierkombination in Frage. Die gorenje NRK 6192 CX ist eine mit der Energieeffizienzklasse A++ sehr sparsame Kühl-/Gefrierkombination, welche viel Platz zum Lagern von Speisen bietet. Für Familien und Mehrpersonenhaushalte ist diese auch als 2 Meter hohe Variante (NRK 6202 CX) verfügbar, sodass noch mehr Innenraumvolumen gegeben ist. Wir haben die beiden Modelle getestet und verraten ab Seite 64, wie gut sich Lebensmittel darin frisch halten.

Schnell ist es passiert und die Krümel vom Frühstückstisch oder die Gewürze von der Arbeitsfläche landen auf dem Fußboden. Um diese zu entfernen, muss zunächst der Staubsauger hervorgeholt und an das Stromnetz angeschlossen werden. Anders ist es mit einem Akku-Staubsauger. Dieser ist schnell zur Hand und immer einsatzbereit, sodass sich Krümel und Staub schnell entfernen lassen. Der Rowenta Air Force 360 RH9051WO ist darüber hinaus nicht nur als Handstaubsauger für kleine Bereiche einsetzbar, sondern verspricht auch auf Hart- und Teppichböden, Decken und Treppenstufen eine schnelle Reinigung. Im Test ab Seite 88 erfahren Sie, wie unkompliziert die Reinigung wirklich ist.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre ETM TESTMAGAZIN Redaktion