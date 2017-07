Heft 07/2017 – Nr. 143

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Kaffee ist für viele mehr als bloß ein Getränk. Er bedeutet Lifestyle und wird Morgens, Mittags und auch Abends genossen. Neben zahlreichen Kaffeevariationen mit Milch, die sich vollautomatisch mit einem Kaffeevollautomaten oder auch aus Kapseln beziehen lassen, steht der gute alte Filterkaffee noch immer an vorderster Stelle. Einer seiner großen Vorteile ist, dass anders als bei Portionsmaschinen gleich mehrere Personen gleichzeitig mit einer Tasse Kaffee verwöhnt werden können. In unserem Test haben wir 15 Kaffeefiltermaschinen auf die Probe gestellt. Lesen Sie ab Seite 6, welche Maschine mit ihrer Leistung überzeugen konnte.

Elektrogroßgeräte werden immer sparsamer im Stromverbrauch. Doch nicht immer geht ein hoher Energieverbrauch zu Lasten des Geräts. Häufig ist es das Verhalten der Verbraucher, welches unnütz Energie verschwendet. Diesem Problem begegnet LG auf eine clevere Art und Weise; denn der Side-by-Side-Kühlschrank LG GSX 961 NEAZ ist nicht nur mit einer Door-in-Door-Tür ausgestattet, die den Kälteverlust beim Öffnen der Kühlschranktür minimiert, sondern bietet auch eine sogenannte InstaView-Technologie. Diese erlaubt einen Einblick in das Innere des Kühlraums, ohne die Tür öffnen zu müssen. Lesen Sie ab Seite 36, wie sich diese und weitere Funktionen im Praxistest geschlagen haben.

Eine glatte Haut, frei von Stoppeln wünschen sich viele Frauen. Doch mit einer Rasur währt dieser Wunsch nicht lange; denn das Haar wird nur knapp über der Haut abgeschnitten, sodass meist schon am darauffolgenden Tag die ersten Härchen wieder spürbar sind. Glatte Haut bis zu 6 Wochen kann hingegen mit einer Epilation erreicht werden. Diese ist mit modernen Geräten auch gar nicht so unangenehm wie ihr Ruf. Denn viele der getesteten Modelle bieten Aufsätze, mit denen sich die Haut optimal vorbereiten sowie während der Epilation schonen lässt. Darüber hinaus finden sich häufig auch Pediküreaufsätze, Gesichtspflege oder Rasieraufsätze im Lieferumfang. Im Test ab Seite 50 erfahren Sie, welches der 5 getesteten Modelle die Haut am besten von lästigen Haaren befreit.

Sommerzeit ist Reisezeit; doch wie verstaut man das Gepäck am besten? So unterschiedlich wie die Reiseziele fallen auch die Anforderungen an das Gepäckstück aus, denn nicht überall ist man mit einem Trolley gut bedient. Spätestens bei einem Backpacker-Abenteuer auf unwegsamen Wegen gerät man schnell an seine Grenzen. Deutlich flexibler, sowohl beim Packen als auch beim Transport ist man mit einer Reisetasche. Diese sind flexibel erweiterbar, platzsparend und leicht zu transportieren. In unserem Test sind 9 Modelle gegeneinander angetreten. Lesen Sie ab Seite 66, welche der Taschen besonders praktisch ist.

Für müde Füße gibt es nichts erholsameres als ein sprudelndes, wohlig warmes Fußbad. Doch wo soll man dieses Gerät wieder lagern? Das Fußbad FB 30 von Beurer hat hierfür eine clevere Lösung – mit dem faltbaren Fußbad. Für die Pediküre ist sogar ein herauszunehmender Bimsstein integriert. Nach dem Gebrauch lässt sich das gesamte Fußbad einklappen und somit platzsparend lagern. Ab Seite 90 lesen Sie den vollständigen Testbericht und erfahren, wie praktisch das Gerät wirklich ist.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre ETM TESTMAGAZIN Redaktion