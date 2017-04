Heft 05/2017 – Nr. 141

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

nach dem Essen hat man meist keine Muße mehr, sich um den Abwasch zu kümmern. Allerdings sammelt sich im Verlauf eines Tages mitunter sehr viel schmutziges Geschirr an, was in der Küche nicht nur unschön aussieht, sondern sich von Hand nur mit viel Zeit und Mühe säubern lässt. Mit einer Spülmaschine lässt sich das Geschirr nicht nur deutlich leichter reinigen; eine solche bringt auch mehr Ordnung in die Küche, da das verschmutzte Geschirr direkt dort hinein geräumt werden kann und so aus dem Blick verschwindet. Im Test haben wir 8 moderne Geschirrspülmaschinen der Energieeffizienzklassen A+++ und A++ getestet. Diese sind alle mit sparsamen Eco-Programmen ausgestattet, was für eine energieeffiziente Reinigung sorgt. Neben voll- und teilintegrierbaren Modellen war auch ein freistehendes bzw. einbaufähiges Modell vertreten. Ab Seite 6 erfahren Sie, welches Modell das Geschirr am besten zum Glänzen bringt.

Waschmaschinen werden in nahezu jedem Haushalt verwendet, um die täglich anfallende Wäsche zu säubern. Doch nicht jede Waschmaschine entfernt auch hartnäckige Flecken und ist dabei so schonend zur Wäsche, dass selbst empfindliche Textilien wie Kaschmir bedenkenlos in der Maschine gewaschen werden können. Die Bauknecht Premium Care 8417 bietet eine Vielzahl von Programmen und Programmoptionen, mit denen sich nicht nur schwere Verschmutzungen lösen, sondern auch empfindliche Kleidungsstücke wie z. B. Pullover aus Kaschmir schonend reinigen lassen. Mit der Energieeffizienzklasse A+++ ist das Modell sparsam im Energieverbrauch. Darüber hinaus bietet es mit der FreshFinish-Funktion und der Endzeitvorwahl komfortable Lösungen für Berufstätige. Ab Seite 32 lesen Sie, ob das Modell mit seinen Leistungen überzeugen konnte.

Waffeln sind allseits beliebt und vor allem klassisch - also mit heißen Kirschen, Sahne und Vanilleeis - ein Genuss für Groß und Klein. Meist wird zwischen Belgischen- und Herzwaffeln unterschieden. Dabei ist die Form der Waffeln viel mehr als eine optische Entscheidung. Auch gibt es unter den Belgischen Waffeleisen sogenannte Wende-Waffeleisen, welche besonders gleichmäßige Ergebnisse versprechen. Neben der Form sollte aber auch eine gute Beschichtung, eine Temperaturregulierung und das (Nicht-)Vorhandensein einer Backampel in die Kaufentscheidung mit einfließen. Im Vergleichstest haben wir insgesamt 4 Wende-, 6 Belgische und 11 Herzwaffeleisen getestet. Erfahren Sie ab Seite 48, welches Waffeleisen dem Gebäck die gleichmäßigste Bräune verleiht.

Wäschetrockner hatten lange Zeit den Ruf, wahre Stromfresser zu sein; und das traf bei manch altem Modell auch doch durchaus zu. Heute ist das jedoch längst überholt. Der Bauknecht TK Super Eco 8116 A3 ist ein modernes und mit der Energieeffizienzklasse A+++ ausgesprochen stromsparendes Modell. Dabei verspricht der Wäschetrockner besonders schonend zu trocknen, sodass sogar Wolle ohne weiteres Zubehör wie Wollbälle getrocknet werden kann, ohne dabei an Form zu verlieren. Mit weiteren Funktionen wie den Dampfprogrammen sollen Gerüche kurzzeitig getragener Kleidungsstücke reduziert und Knitterfalten minimiert werden. Erfahren Sie ab Seite 86, ob die Trockenleistung und die Sonderprogramme im Test bestechen konnten.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre ETM TESTMAGAZIN Redaktion