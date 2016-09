Heft 04/2016 – Nr. 128

die Mikrowelle hatte eine Zeit lang mit dem Ruf zu kämpfen, man könne in ihr nur Tiefkühlprodukte zubereiten oder das Essen des vorangegangenen Tages erwärmen. Das allerdings gilt schon lange nicht mehr. Die 11 Kombi-Mikrowellen in unserem Vergleichstest eignen sich dank ihrer mitunter erheblichen Programmvielfalt sowie der Grill- und Umluftfunktionen auch zum Zubereiten von köstlichen Gratins, krossen Grillhähnchen und vielem mehr. Unserem Testbericht ab Seite 10 können Sie entnehmen, mit welcher Mikrowelle sich die verschiedensten Speisen am leichtesten und schnellsten kochen lassen und welche Modelle die beste Konsistenz herbeiführen.

Man ist matt und müde, Kopf und alle Teile des Körpers schmerzen, man friert und schwitzt in stetem Wechsel; Fieber ist zwar eine äußerst nützliche Abwehrreaktion, doch zu hohe Körpertemperaturen sind gefährlich und weisen eventuell auf eine Krankheit hin, die der Körper alleine nicht zu bewältigen schafft. Gerade bei (Klein-)Kindern sind exakte Messwerte von größter Bedeutung; solche erreicht man vor allem mit einer als nicht allzu angenehm empfundenen Rektalmessung. Eine empfehlenswerte und bei ordnungsgemäßer Handhabung ebenso präzise Alternative ist die Messung im Ohr, wie sie mit dem ThermoScan® 5 IRT 6020 Infrarot-Ohrthermometer von Braun erfolgen kann. In unserem detaillierten Einzeltest ab Seite 34 lesen Sie alles zu diesem modernen Ohrthermometer.

Sie erwarten Besuch und möchten frisch gebackene Waffeln, einen leckeren Kuchen mit Schlagsahne oder Mürbeteigkekse als kleines Naschwerk zum Kaffee reichen? Einen Handmixer werden Sie bei all diesen Vorhaben nicht missen wollen. Ganz gleich, ob man Eier quirlen, Sahne aufschlagen oder Teig kneten möchte, ein Mixer erleichtert eine ansonsten mühsame und oft langwierige Arbeit enorm. In unserem Test haben wir 16 Modelle geprüft und ermittelt, wie sehr sie sich in ihren jeweiligen Leistungen unterscheiden; ab Seite 44 lesen Sie alles Wissenswerte zu den Modellen.

Staubsauger sind äußerst praktisch und daher in nahezu jedem Haushalt anzutreffen, doch Staubsauger mit Wasserfilter wie der vivenso von Pro-Aqua erscheinen weiten Teilen noch als sehr exotisch. Wir haben das Gerät ausgiebig geprüft und verraten ab Seite 64, wie sich der Staubsauger unter praxisnahen Bedingungen handhaben lässt, wie sorgfältig die Reinigung verschiedenster Materialien gelingt und mit welch weiteren, innovativen Funktionen das Modell bestechen kann; so lässt sich mit ihm etwa auch die Luft säubern und mit erlesenen Düften anreichern.

Manche mögen Ihr Frühstücksei weichgekocht, einige wünschen sich das Eigelb wachsweich und wiederum andere möchten das Ei hartgekocht. Eierkocher helfen beim Wassersowie Energiesparen – und sie ebnen den Weg zum perfekten Ei. Bei sieben der von uns getesteten Eierkocher wird der Härtegrad mittels der Wassermenge bestimmt; vier Geräte erlauben eine sehr bequeme Gargradregulierung mittels eines Drehreglers. Ab Seite 80 können Sie nachlesen, wie gut sich die Eierkocher bedienen lassen, wie viele Eier sie zugleich zubereiten können und vor allem, ob mit ihnen das perfekte Frühstücksei gelingt.

