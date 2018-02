Heft 03/2018 – Nr. 151

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

im hektischen Alltag muss es oft schnell gehen. Da sind Geräte, die die

Erledigung des täglichen Haushalts erleichtern, eine Wohltat. Die Reinigung

des Fußbodens von Krümeln, Eingetrocknetem und Feuchtem wird

dank eines Hartbodenreinigers zum Kinderspiel. Sie saugen und wischen

in einem Arbeitsschritt und hinterlassen so in nur kurzer Zeit strahlende

Reinheit. So können selbst hartnäckige Verschmutzungen mit nur minimalem

Wassereinsatz entfernt werden. Wir haben vier Hartbodenreiniger

auf Herz und Nieren getestet. Ab Seite 6 lesen Sie, welche Geräte mit

ihrer Reinigungsleistung und Handhabung überzeugen konnten.

Längst stellt man an seine Waschmaschine nicht mehr nur den Anspruch,

die Wäsche vollkommen rein zu waschen und von Flecken zu befreien.

Stattdessen soll die Wäsche auch sanft gepflegt werden, um die Leuchtkraft

der Farben besonders lange zu erhalten und die Fasern zu schonen.

Die Waschmaschine L9FE86495 von AEG verspricht dank ÖKOMixund

SoftWater®-Technologie eine schonende und farbenerhaltende Behandlung

der Wäsche bei niedrigem Energie- und Wasserverbrauch. Wie

das Modell in unserem Test abgeschnitten hat, erfahren Sie ab Seite 26.

Egal ob saftige Kuchen oder cremige Desserts: Ein Handmixer ist bei

der Küchenarbeit unerlässlich. Dabei ist er durch seine handlichen Maße

schnell einsatzbereit und ebenso schnell wieder im Schrank verstaut, ganz

im Gegensatz zu einer großen Rührmaschine. Mittlerweile bieten viele

Modelle ein umfangreiches Zubehör, durch welches der Handmixer im

Handumdrehen zum Stabmixer oder Multizerkleinerer umgebaut werden

kann. Ab Seite 42 lesen Sie in unserem Test von zehn Handmixern ohne

und fünf Handmixern mit Zubehör, welche Modelle uns überzeugen

konnten.

Für kreative Leckereien aus der Küche sorgen Gebäckeisen. Mit ihnen

können unterschiedliche süße Gebäcke gezaubert werden – von

klassischen Hörnchenwaffeln bis hin zu trendigen Cake Pops. In unserem

Test finden sich drei Waffeleisen, mit denen sich im Nu goldgelbe

Köstlichkeiten zaubern lassen und sechs Cake-Pop-Maker. Die kleinen

runden Gebäckstücke werden nach dem Backen noch reich verziert und

versüßen so den Tag. Viele Cake-Pop-Maker können durch Austauschen

der Backplatten auch für andere Gebäcke genutzt werden. Ab Seite 74

erfahren Sie, welches Waffeleisen und welcher Cake-Pop-Maker sich

durchsetzen konnte.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre

ETM TESTMAGAZIN Redaktion